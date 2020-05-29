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29 мая скончался брат бывшего дипломата Вигаудаса Ушацкаса Эугениюс.
Скончался брат Вигаудаса Ушацкаса
© AFP / Scanpix

"Его неоднократно оперировали. Были всевозможные осложнения, боролись, сколько могли, но сегодня утром борьба закончилась", - сказал Delfi Ушацкас.

Delfi напоминает, что 9 октября прошлого года в Укмерге в ДТП в возрасте 88 лет погибла мать Ушацкаса. Виновником ДТП был нетрезвый брат (1,28 промилле) Ушацкаса.

Тогда Ушацкас сказал, что барт находится в тяжелом состоянии.

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