Политический и общественный деятель Литвы и Каунаса болел COVID-19, сообщает LRT.lt.

П. Бингялис скончался в возрасте 78 лет. Это LRT.lt подтвердил руководитель Каунасской государственной филармонии Юстинас Крепшта.

Как сообщает lrytas.lt, П. Бингялис, у которого со 2 декабря уже был коронавирус, лечился в реанимации.

П. Бингялис, один из самых выдающихся литовских музыкантов современности, дирижировал Каунасским государственным хором с первой репетиции - 23 октября 1969 года.

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С 1980 года П. Бингялис работал старшим преподавателем на кафедре хорового дирижирования Литовской государственной консерватории, а в 1992 году стал доцентом. В 1996 году музыкант стал профессором кафедры теории музыки и педагогики Музыкальной академии Университета Витаутаса Великого.

Пройдя обучение в группе дирижеров, в 2015 году был избран заместителем председателя Правления Сената Университета Витаутаса Великого.

П. Бингялис неоднократно дирижировал Литовским национальным симфоническим оркестром, Литовским государственным симфоническим оркестром, Литовским камерным оркестром и Симфоническим оркестром Каунаса.

Один из самых выдающихся музыкантов страны давал концерты с известными литовскими и зарубежными певцами: Виргилиюсос Норейка, Владимиром Прудниковым, Ириной Архиповой, Бадри Майсурадзе и другими. Он давал концерты с пианистами Музой Рубацките, Пятрасом Гениушом и скрипачом Павлом Берманом.