Скончались две пациентки Антавиляйского пансионата

"Нам по телефону сообщили, письменно это еще не подтверждено", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
Замдиректора пансионата Бируте Шаракаускене сказала, что одна пациентка умерла в субботу, а другая - в понедельник.
"Обе женщины входили в группу риска, у них были сопутствующие заболевания. Одной было 82, а другой – 85 лет", – сказала она.
По словам Лингене, эти случаи смерти в официальную статистику еще не включены.
Всего в пансионате коронавирус диагностировали у 34 человек: 21 жителя и 13 работников.
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