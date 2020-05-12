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В Вильнюсской клинической больнице скончались две пациентки Антавиляйского пансионата, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). У обеих женщин был диагностирован коронавирус.
Скончались две пациентки Антавиляйского пансионата
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Нам по телефону сообщили, письменно это еще не подтверждено", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Замдиректора пансионата Бируте Шаракаускене сказала, что одна пациентка умерла в субботу, а другая - в понедельник.

"Обе женщины входили в группу риска, у них были сопутствующие заболевания. Одной было 82, а другой – 85 лет", – сказала она.

По словам Лингене, эти случаи смерти в официальную статистику еще не включены.

Всего в пансионате коронавирус диагностировали у 34 человек: 21 жителя и 13 работников.

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