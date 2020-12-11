Вейсайте родилась в межвоенные годы в еврейской семье, пережила Холокост.

Сама она никогда не делилась воспоминаниями, не писала дневник, однако исследователь прошлого Ауримас Швядас на протяжении 4 лет общался с ней, говорил о ее личности, о творческой биографии, о межвоенном Каунасе, Холокосте, советском периоде и периоде независимости в ее жизни. На основе этих бесед была написана книга "Ирена Вейсайте. Жизнь должна быть прозрачной".

Вейсайте родилась в Каунасе в 1928 г. С детства говорила в семье по-литовски, по-русски и по-немецки, посещала школу, где училась на идиш. В июне 1941 г. попала в Каунасское гетто, там была убита ее мать. В 1943 г. ее литовские друзья вызволили Ирену из гетто.

Вейсайте оказалась в Вильнюсе, где под чужой фамилией работала в детском доме. Одну из ее спасительниц репрессировали. От преследования со стороны советских органов госбезопасности Вейсайте сбежала в Москву, там изучала германистику. В 1963 г. в Ленинграде защитила диссертацию по лирике Г.Гейне.

В 1953–1997 гг. была доцентом Вильнюсского педагогического института. В 1999 г. стала почетным профессором Вильнюсского педагогического университета.

В независимой Литве она занялась учреждением филиала фонда Дж.Сороса (Фонд открытой Литвы), возглавляла центр культуры имени Т.Манна в Ниде.