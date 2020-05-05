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На 94-м году жизни 4 мая скончалась мать спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса Регина Пранцкетене.
Скончалась мать спикера парламента Литвы Пранцкетиса
© DELFI / Rafael Achmedov

Эту информацию подтвердил помощник спикера Паулюс Жеймис.

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