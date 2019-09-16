"Уже почти 4 недели назад", – сказала депутат. Шимоните много лет ухаживала за больной матерью, у которой был ревматоидный артрит.

"Я старалась не говорить об этом, и в фейсбуке такой информацией делиться - не мое, но это был шестой сепсис, который унес ее жизнь", – сказала депутат.

Она избегала публично говорить об этом. "Это не та тема, которую я хотела бы эксплуатировать, (...), думаю, есть люди, жизнь которых еще сложнее, чем моя", – сказала она в передаче "В центре внимания на DELFI".

Мама Шимоните заболела, когда Ингриде было 14 лет. "Она болела с 1988 года. Это ужасная болезнь, которая уничтожает все суставы, делает человека недееспособным", – сказала в интервью на LNK Шимоните.

"Нет железных людей. Всякие мысли бывают. Иногда и злишься, иногда появлялся вопрос, почему я? Даже будучи рациональным человеком, который понимает, что этот вопрос бессмысленный, я все равно иногда задаюсь этим вопросом", – сказала депутат.

Мать Шимоните нуждалась в постоянном уходе. "Такой человек буквально лишается рук и ног, – сказала она. – Люди иногда говорят - у Шимоните нет семьи, я могу над этим лишь посмеяться, поскольку это моя мама и у меня обязательств, наверное, больше чем у среднестатистического человека, воспитывающего двоих детей".

Отец Шимоните ушел из жизни 10 лет назад.