В воскресенье Литву облетела новость, что сердце художницы Юрате Рекевичюте остановилось. Женщина, некоторое время назад боролась с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти еще не ясна.
Jūratė Rekevičiūtė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

50-летнюю художницу оплакивает поклонники и близкие. Многие до сих пор не могут принять неожиданную утрату.

Это сообщение DELFI подтвердил Ритис Земкаускас.

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