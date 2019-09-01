В воскресенье Литву облетела новость, что сердце художницы Юрате Рекевичюте остановилось. Женщина, некоторое время назад боролась с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти еще не ясна.
50-летнюю художницу оплакивает поклонники и близкие. Многие до сих пор не могут принять неожиданную утрату.
Это сообщение DELFI подтвердил Ритис Земкаускас.
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