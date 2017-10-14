Как сообщается, в первый месяц отопительного сезона жители за тепло будут платить на 0,43 цт/кВт/ч меньше, чем за аналогичный период минувшего года: в октябре 2016-го года жители платили предприятию Vilniaus energija 5,50 цт/кВт/ч (с НДС), а в этом году будут платить предприятию Vilniaus šilumos tinklai 5,07 цт/кВт/ч (с НДС).

Кроме того, руководство страны вернуло льготный тариф НДС на отопление – с октября месяца для жителей вновь действует льготный тариф НДС 9 проц.

Отопительный сезон в Литве начинается, когда средняя температура воздуха за трехдневный период бывает ниже 10 градусов тепла. В последние годы отопительный сезон в Вильнюсе начинался в начале октября: в 2015-ом – 8 октября, а в 2016-ом – 6 октября.