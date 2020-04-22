Карантин подкорректировал жизнь многих. Те, кто раньше обедал и ужинал в кафе и ресторанах, сейчас либо заказывают еду на дом, либо готовят сами. Жители заметили, что стали использовать больше воды.

Читательница Delfi Воктория рассказала, что до этого дома она готовила редко, но в карантин делает это часто. После получения счета, она заметила, что использовала больше воды, чем обычно. Об этом рассказала и читательница Кристина.

"Я заметила, что использовала больше воды. Это нормально, ведь большую часть времени мы проводим дома, готовим, моем посуду, чаще и дольше моем руки", – сказала она.

Delfi обратился за комментарием к компании Aukštaitijos vandenys, которая предоставляет услугу поставок воды жителям нескольких разных регионов. Компания указала, что, например, в Паневежисе в первые две недели марта и во вторые две недели месяца расход воды не изменился. А в апреле даже уменьшился. Представители компании предполагают, что это результат закрытия школ, детских садов, многих компаний.

Компания Vilniaus vandenys также отмечает, что критических перемен не наблюдается – напротив, с начала карантина потребление воды уменьшилось на 5%.

"Тенденции зависят от района – в одних наблюдается рост потребления – в Кальненай, Павильнисе на 17%. А в центральной части столицы потребление воды уменьшилось. Это нормально, ведь в центре много гостиниц, кафе, ресторанов, которые в карантин не работают", – сказано в ответе Vilniaus vandenys.

Литовцы воды используют немного. Согласно данным Eurostat, на одного человека в год в Литве приходится 45 куб. м.

Особенно много воды расходуют греки (179 куб. м), итальянцы (157 куб. м) и ирландцы (128 куб. м на одного жителя в год).

Vilniaus vandenys информирует, что жители, которые хотят экономить воду, должны помнить простые способы: ответственно присматривать за бытовой техникой, унитазом, чтобы они работали без сбоя, а если есть проблемы – вызвать мастера. Рекомендуется стирать, когда набирается достаточное количество грязного белья или одежды, то же самое касается посудомоечной машины. Когда вы чистите зубы или намыливайте руки, закрывайте кран. Ни в коем случае нельзя экономить на своем здоровье и гигиене – сейчас особенно важно тщательно мыть руки.