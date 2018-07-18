"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным

Так, конечно, было и раньше, на русском общий язык в Литве всегда найти можно тем или иным образом, и особенно в Вильнюсе, если этого действительно доброжелательно хотеть, но стала звучать именно не местная русская речь.

В Литве оказались россияне, приехавшие сюда, по политическим причинам, и, слава богу, что в Литве и других частях Запада это понимают, хотя, безусловно, не все. Есть люди, которые просто решили уехать из России потому, что им понравилась идея выбрать для нового места жительства Литву. И были для этого возможности.

Знакомство

"Мы Таня и Лёша. Мы уже год живем в Литве", - говорит Таня, пока Лёша рядом разбирается с фотоаппаратом. Им 19 и 29 лет. Они приехали жить в Литву. У них есть свой Youtube-канал, в котором они делятся в том числе и впечатлениями о своей жизни в Литве.

Мы побеседовали в ними в мае, и после этого они уже успели снять много интересных роликов. Как выяснилось из разговора с молодыми людьми, для иностранца в Литве все происходит плавно. DELFI тоже постарается "плавно" рассказать о них. И рассказ этот не о том, где лучше, а где хуже. Это просто история двух молодых людей, которые решили, взяли и приехали сюда. У каждого свой опыт, то, о чем речь пойдёт ниже – их личный опыт и их личные впечатления. Кто согласен или не согласен с ними – пожалуйста, но история вот такая.

Таня жила в украинском Павлограде, Москве, а потом они с другом решили уехать в Вильнюс: "Это, конечно, не было спонтанное решение. Мы готовили документы".

Лёша улыбнулся и сказал, что он тоже "не совсем с России", а родился в Луганске, жил в Израиле и Канаде, России и решил, что надо куда-нибудь ещё уехать. Все у него в России было, свой бизнес, где жить, но, как говорит собеседник, ему хотелось больше свободы.

Таня тоже не собиралась жить в России, поэтому они присматривались, куда двинуться - в Канаду, Европу или ещё какой-нибудь угол Земли. Но у Тани в Литве есть родственники, их родители общались, когда она была маленькой, и она решила с ним связаться. Нашли дедушку, написали ему и появилось желание поехать в Литву. Оказалось, здесь у её родственников большая семья, их хорошо встретили.

"Может быть, это тоже как-то нас подтолкнуло приехать сюда. Я не знаю", - пожимает плечами Таня.

"Мы рассказывали в наших видео, что Литва – идеальная страна среди соседних с Россией. Менталитет очень похожий, еда похожая, то есть сильного шока нет. Я жил в Канаде, первые два года для эмигранта - это просто шок. Тут такого нет, переход плавный", - признался Лёша.

"Первое время, даже если ты не знаешь литовский, можешь на русском поговорить", - уточнила Татьяна.

Они узнали, какие документы нужны, собрали их, пришли в посольство. Литовские налогоплательщики могут вздохнуть с облегчением: чиновники работали на десять с плюсом - с ними приятно работали. Ребята на них не жалуются: "Все нам всегда помогали".

"В России всё это сложнее и люди сумрачнее, а тут открыто – приходи. Мы даже начали искать какой-то подвох, который после России видишь во всём. Но это "всё" было просто", - говорит Алексей.

Таня – фотограф, институт она в России бросила. Лёша – программист, география для трудовой деятельности ему не важна. Он "тоже много где учился", но после Канады жизнь в России для него показалась не столь приятной. Его родственники живут в Израиле, России и Украине.

Зачем вам свой канал в Youtube?

"Не знаю, он просто есть, по факту", - Алексей разводит руками и поднимает брови.

До канала Таня снимала что-то для себя. Стеснения у них нет, хотя Лёша не совсем согласен. Первое время было труднее говорить перед камерой. "Это хорошая борьба со своими комплексами, когда не стесняешься сказать своё мнение", - созналась и Татьяна.

На их канале можно посмотреть несколько сюжетов о жизни в Литве, и, когда они приехали в эти пределы, им показалось странным, что на вокзале чистый воздух. И много деревьев. "Это первое впечатление", - уточняет Лёша.

Наши герои-эмигранты много ездят по Литве, Таня призналась, что "дзен словила в Ниде". В плане жизни очень хорошо и нет заборов, как повсеместно в России или Украине: "Ты всё видишь, как всё красиво".

Таня и Лёша, хотят они того или нет, но сравнивают ощущения с Россией. "Тут всё вкусно, даже простая булочка в магазине. Мы по приезду набрали по 5 килограмм. Литовцы смотрели в недоумении, когда мы в супермаркете покупали круассаны. Говорили – не вкусно, ведь. Да, как не вкусно, вкусно! Сейчас, конечно, питаемся гораздо более здоровой пищей", - рассказывал Алексей о своих простых человеческих ощущениях от положения дел в Литве с продовольствием и питанием.

"Возможно, у кого-то будет о Литве другое впечатление. Мы смотрим на всё с позитивной стороны. И предубеждения никакого не было", - прозвучало Танино мнение.

Деконструкция

"В Литву поехал, конечно, слышал: фашисты, эсэсовцы, очень всё плохо. Но, возможно, мне хотелось показать родственникам, что весь мир – это не враг России. Люди добрые по всему миру, - уверяет Алексей. - Я могу судить по своему окружению, среди них 90% считают, что везде враги. Под каждым видео, где мы говорим об обратном, пишут: сколько вам заплатили? Постоянно. Люди не верят".

Алексей утверждает, что после возвращения в Россию долго смотрел телевидение и был "за Путина", потом ситуация начала меняться.

Телевидение, наверное, с той или иной степенью интенсивности и в разных категориях зомбирует всех и всё в любой стране, но в Литве Таня и Лёша стали свидетелями, как это делают российские каналы, которые в Литве часто имеют дело с Комиссией по телевидению и радиовещанию.



"Когда мы про столетие восстановления независимости сняли сюжет, все эти костры, песни, заходим на один из главных каналов, там говорят – "фашисты, жгут костры". Но мы там были и ничего этого не видели, настолько они всё вывернули", - говорит он и отмечает, что телевидение просто зомбирует.

Доверия у людей нет, постоянное недоверие. "Когда я шел на интервью, мне сказали: "Давай, не говори лишнего".

Как без языка?

В Вильнюсе хорошо, в Каунасе далеко не все говорят на русском, с чем согласны и Таня с Лешёй, но есть английский и другие языки. У Татьяны больше времени: "В кафешке что-то заказать на литовском я могу". У Алексея чуть сложнее со временем – весь в работе, поэтому и с языком не так просто.

Они пойдут на курсы, Тане легко, говорит она. И они не ожидали, что среди комментаторов к сюжетам на канале оказалось много литовцев и они узнали, что в Литве их смотрят. Стали встречаться с аудиторией и узнавать Литву изнутри. "Мы общаемся с литовцами, спрашиваем у них как и что", - говорит Таня.

Лёша обрисовал литовцев так: "Они, конечно, патриоты. В чистом плане. Как мы поняли, они постоянно вбивают слово "Литва" в ютубе. У нас большинство аудитории – это литовцы, процентов восемьдесят".

А аудитория по просмотру – миллион минут в месяц, почти 3000 подписчиков. Самое популярное видео их канала собрало 135 000 просмотров. (После этого интервью, число их комментаторов и троллей, наверное заметно вырастет – DELFI).

И Таня, и Лёша, согласились с тем, что прошедший год в Литве можно было бы назвать деконструцией мифов.

Есть ли ощущение дискомфорта, на которое некоторые люди жалуются, от того, что общий фон в Литве им видится не русофильским, а, судя по российским медиа, Литву дружественной России страной там не считают.

"Мне кажется, самое сложное, россиянам понять, что есть Россия или нет её, миру в общем-то без разницы. Как и в отношении любой другой страны. Все живут своей жизнью. Поедь в Америку, ты что тоже будешь возмущаться тем, что там нет газет на русском?", - смеётся Татьяна.

"Кто такой Путин, кто такой Ким Чен Ир? Мне вообще без разницы. Я не слежу и за литовским президентом. И мне кажется, литовцам точно так же всё, - заметил Лёша. – Но им интересно на самом деле узнать, что там в России. Им также интересно понять, почему нам здесь хорошо, когда все говорят в Литве, что тут ужасно".

Про "ёлки" разные

Большое внимание ютуберов привлек на их канале FunFunLuker ролик о походе в литовский кинотеатр, где Таня с Алексеем подивились широте представленной кинопродукции из России, которую показывают на русском языке с литовскими субтитрами.

"Очень приятно, тем более субтитры литовские, можно учить язык. Говорят, что не любят русских, а фильмы-то показывают. И военные, и патриотические, и "Матильду", "Ёлки" разные", - говорят они.

Поначалу, по приезду, дедушка Тани советовал им говорить везде, что они из Украины. "Отчасти это так и есть, ты действительно как будто ожидаешь какой-то реакции, подсознательно чего-то ожидаешь. Но выясняется, что этого "всего" нет. Люди исключительно открыты".

P.S.

Хочется добавить в конце фразу кота Леопольда из злостного пропагандистского продукта советского прошлого о мышах-вредителях, пытающихся испортить жизнь порядочного гражданина и кота: "Давайте жить дружно". А ещё точнее, звучали бы слова Ильи Лагутенко:

"Люди бьются за свои флаги, а нас жалят трамвайные передряги".