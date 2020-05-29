Сколько стоит уход за пожилыми людьми в Литве: цены выросли

Цены на услуги растут по-разному – в одних местах на несколько десятков, в других на несколько сотен евро.

Например, в Йосвайняй в центре социальной помощи и опеки плата составляла 755 евро в месяц для человека без серьезных недугов и 903 евро – с серьезным недугом. Сейчас цены выросли и составляют соответственно 821 и 976 евро.

В Центре социальном помощи и опеки в Шете цена была 780 и 904 евро, сейчас увеличилась до 852 и 985 евро.

В Дотнуве цена составляла 764 и 908 евро, а сейчас - 849 и 983 евро в месяц.

Растет также стоимость услуг дневного центра в Кедайняй. Цены для людей-инвалидов (не для тяжелых больных) выросли с 364 до 407 евро, для тяжелых больных - с 425 до 439 евро.

За уход за детьми раньше платили 1054 евро, а сейчас - 1673 евро.

Некоторые члены горсовета Кедайняйского района обеспокоены ростом цен, они опасаются, что такие услуги будут не по карману людям, однако представитель Отдела социальной полощи Юрате Блинструбайте заверила, что их клиенты этих перемен не почувствуют.

"По распоряжению правительства все услуги нуждающимся предоставляют бесплатно. Другим приходится платить в зависимости от их доходов nuo paslaugų gavėjo gaunamų pajamų. Если доходы меньше 250 евро – услуги предоставляют бесплатно. Если больше, например 251-375 евро, то платить придется 10% от своих доходов. Это 20-30 евро в месяц. Цены подействуют на тех, кто получает доходы больше 500 евро. Им придется отдать за услуги 50% своих доходов. Однако пока у нас нет таких клиентов", – сказала она.