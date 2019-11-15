Брокер компании Inreal Арминас Каралюс сказал, что существенных перемен на рынке нет, а тенденции остаются прежними – растет число арендуемых квартир, они становятся разнообразнее.

По его словам, цены очень разные, как и квартиры. Однокомнатную квартиру (около 30 кв. м) можно найти за 200–250 евро в месяц, зависит от ее состояния и места. А аренда дорогой квартиры может стоить и несколько тысяч евро.

"Комнату у бабушки можно снять за 150 евро. При установке стоимости главное - местоположение, в центре жилье будет дороже, а в удаленных районах цена зависит от площади, состояния, оборудования, соседей. Самые дорогие квартиры на сегодняшний день - в Старом городе, а самые дешевые - в Пяркункемисе", – сказал брокер.

Он заметил, что сейчас предложение немного превышает спрос. Это связано с сезонностью – больше всего сделок заключают в конце лета, в начале осени, поэтому последние месяцы года более благоприятны для поиска жилья. Он сказал, что предложение пока превышает спрос, поэтому арендаторы могут торговаться.

Брокер сказал, что особых перемен за год не было, по-прежнему популярностью пользуются оборудованные компактные 1-2-комнатные квартиры в новых или не очень старых домах рядом с центром - в Шнипишкес, Жирмунай, Антакалнисе, Науяместисе и т.д.

По словам Каралюса, основной риск на рынке связан с формализацией договоров. Если не заключить письменный договор или заключить типовой, становится сложно решать проблемы, если они возникают.

"Одна из главных проблем – многие арендодатели не хотят принимать студентов, семьи с детьми или жильцов с домашними животными", – заметил Каралюс.

По его мнению, на цены аренды влияет сезонный фактор. Чтобы снять квартиру дешевле, надо не искать ее в конце лета и в начале осени.

Компания Ober-Haus отметила в этом секторе иные тенденции. По словам представителя компании Марюса Чулады, рынок аренды в крупных городах очень активный и средние цены аренды увеличились больше, чем цены на продаваемое жилье.

По подсчетам Ober-Haus, за год, в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года, цены на аренду жилья в Вильнюсе увеличились на 7%, в Каунасе – на 9%, в Клайпеде – на 8%.

"Рост цен на аренду квартир по-прежнему остается высоким", – сказал Чулада.

По его словам, в 2019 г. средняя стоимость аренды 1–3-комнатной квартиры в Вильнюсе составила 424 евро/мес., в Каунасе – 334 евро/мес., в Клайпеде – 332 евро/мес.

Он сказал, что самые высокие цены на аренду в престижных районах: Антакальнисе, Науяместисе, Жверинасе. Дешевле жилье в Балтупяй, Фабийонишкес, Ерузале, Юстинишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Пашилайчай, Пилайте, Сантаришкес, Шешкине, Виршулишкес, Жирмунай и т.д.

"В спальных районах Вильнюса можно найти 1-комнатную квартиру в старом доме и за 200 евро, в новом - до 300 евро.

Если говорим о двухкомнатной квартире, то в старом доме – от 270 до 450–470 евро, а если в центре, то 500–600 евро", – сказал эксперт.

По данным Ober–Haus, аренда 1-комнатной квартиры в центре Вильнюса, в Старом городе, в Ужуписе, стоит от 270 до 490 евро, 2-комнатной – от 360 до 670 евро, в престижных – от 250 до 400 евро, 2-комнатной – от 330 до 600 евро, в спальных, соответственно 200-340 и 270-470 евро.

Самое дешевое жилье - в Григишкес, Новой Вильне, Нижних Панеряй и т.д.

Чулада сказал, что самый большой вызов в Вильнюсе - это подорожание аренды. Трудно найти хорошее предложение и тем людям, у которых есть домашнее животное или малолетние дети. Еще один момент – не все арендодатели хотят декларировать доходы и платить налоги, поэтому за жилье приходится платить наличными.

Брокер Capital Арунас Пранявичюс подтвердил, что за год цены на аренду выросли примерно на 10%. По его словам, в спальном районе небольшую квартиру можно арендовать за 300-350 евро, в новом доме - за 500 евро.

Пранявичюс отметил, что самый большой спрос наблюдается на двухкомнатные квартиры в новых домах.

Брокер рассказал, что в последнее время в этом секторе появилось немало мошенников, которые берут аванс за жилье и пропадают. В результате человек остается и без денег и без квартиры. Пранявичюс рекомендует ни в коем случае не переводить аванс, если вы не осмотрели жилье.

"Если вы осмотрели квартиру, она вам понравилась, надо попросить у владельца его документы и документы на квартиру, чтобы быть уверенным, что вы имеете дело с владельцем жилья", - советует брокер.

Он обратил внимание, что любой нормальный арендодатель захочет увидеть арендатора, которому доверит свое имущество. Никто, не увидев будущего квартиросъемщика, не захочет, просто оставить ему ключ в почтовом ящике.