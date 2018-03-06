Может быт, что именно ради возможности удержаться на вершине популярности, Рамунас Карбаускис даже взял кредит на имя партии, заложив недвижимость партии в Вильнюсе, чтобы платить зарплаты членам избирательного списка.

Однако ни Сквернялис, ни члены его команды после выборов так и не стали членами ЛСКЗ, несмотря на то, что получали от "крестьян" щедрые выплаты.

ЛСКЗ указал, что истратил на парламентские выборы 2016 года 1,25 млн. евро, а после выборов, несмотря на полученные 56 мандатов, долг партии составил 0,9 млн. евро.

В отчете партии сказано, что за 2016 год "крестьяне" заплатили штатным работникам почти 76 000 евро.

Это в 12 раз больше, чем в 2015 году (тогда было чуть больше 6000 евро).

DELFI выяснил, что лидеру списка "крестьян" Саулюсу Сквернялису, который в 2016 году покинул пост министра внутренних дел, на протяжении всей избирательной кампании из партийной кассы платили зарплату.

Советник премьер-министра Томас Бержинскас, отвечая на вопрос журналистов, указал, что зарплата составляла в среднем 1700 евро "на руки". Он дал понять, что зарплата была неодинаковой в разные месяцы. По данным источников DELFI, Сквернялис получал и по 2500 евро "на руки".

Оказывается, что по декларации доходов невозможно выяснить, откуда получал доходы и сколько тот или иной политик. Публично предоставляются только общие данные о доходах.

Подробности Государственная налоговая инспекция может раскрыть только в случае, если человек дает на это письменное согласие.

DELFI выяснил, что зарплату получал не только Сквернялис, но и некоторые другие кандидаты из списка.

Двое из них – бывшие члены списка "крестьян" – депутаты Рута Милюте и Довиле Шакалене.

"Со мной был заключен договор на определенный срок с 10 июня по 23 октября 2016 года, я работала координатором. Работала весь день за 380 евро "на руки", – указала Милюте.

Шакалене, которая пришла в парламент с "крестьянами, а потом стала членом Социал-демократической партии, указала, что получала зарплату в размере 1000 евро "на руки".

Поскольку она согласилась стать кандидатом от этой партии, она не могла оставаться на прежнем рабочем месте. С июня по 23 октября 2016 года она работала координатором и получала 1000 евро, честно зарабатывая их. "Мои доходы в результате этого решения снизились в 2,5 раза, поэтому вряд ли это можно назвать платой за решение стать кандидатом", – сказала Шакалене.

По 1000 евро "на руки" перед выборами также получали советник Сквернялиса Томас Бержинскас и Арнольдас Пикжирнис. Из МВД они ушли вместе со Сквернялисом весной 2016 года, а перед выборами работали в штабе "крестьян".

После выборов оба они стали советниками премьер-министра.

Карбаускис сказал, что не видит тут никакой проблемы.

"А что тут такого? Ну, трудоустроили. Ведь человек ушел с работы, присоединился к нам, посвятил себя нашей кампании. Это большая работа, а человеку надо как-то содержать семью. Неужели было бы лучше, если бы платили "в конвертах"? Вы хотели бы этого? Трудоустроили официально, платили налоги, у людей были социальные гарантии. Это нормальная западная практика, что вас удивляет?", – спросил Карбаускис, заметив, что однопартийцы этим не возмущались.

Он также не ответил на вопрос, оправдали ли себя эти инвестиции в политиков. Не стал отвечать и на вопрос членства в партии Сквернялиса, Шакалене и др.

"Какая разница - партийные они или нет? Это личное дело человека. Мы смотрим на работу, а она нас удовлетворяет", – сказал Карбаускис.