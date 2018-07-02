Сколько государство заплатит за национализированные участки земли

Участки у стольких владельцев плюс три государственных намерены забрать в Кедайняйском районе под строительство железной дороги.

На данный момент часть владельцев земли уже получила отчет по оценке стоимости участков, т.е. о стоимости национализированной земли. Об этом фермеры говорили на встрече с представителями АО "Литовская железная дорога" ("ЛЖД").

Специалист "ЛЖД" Кристина Рачкаускене информировала, что имущество оценили в соответствии с законом о национализации земли для общественных нужд и проектов государственного значения.

Учитывали рыночную стоимость, оценку независимых экспертов, которые определили назначение земли, способ и характер использования, а также стоимость других сделок в этом районе за последние 3 года. Учитывали и балл плодородия земли.

"Скажем, может, есть те, кто недоволен установленной стоимостью, в таком случае надо обратить внимание на то, в какой балл плодородия ее оценили: если у соседнего участка этот балл выше, то понятно, что сосед получит больше", – сказала Рачкаускайте.

Когда покупаешь – всегда дорого, а когда продаешь – всегда дешево. Таково неписанное правило. Недовольны предложенной ценой и владельцы земли.

Фермер Вирмантас Иванаускас сказал, что пока не знает, сколько предложили другим фермерам, не все получили письма с конкретными суммами. Но оценка показала, что почти всем предлагают примерно на 30% меньше рыночной стоимости.

"Предлагают около 4000 евро за га, – сказал Иванаускас. – А рыночная цена 6000-7000 евро. Но ничего не поделаешь, такова ситуация. Каждый владелец решит индивидуально и будет пытаться что-то менять".

Фермеры после получения всей информации: отчета по оценке, площадь, которую национализируют, осенью должны подписать специальные акты о передаче земли для общественных нужд. Если владельцы участков с предложенной суммой не согласны, они могут обращаться в суд, чтобы установить стоимость земли.

"Предлагали при прокладке ж/д не выкупать, а обменять землю на такой же участок в другом месте, – сказал Иванаускас. – К сожалению, такого закона нет, он не был принят, поэтому нам остается подписать акты о национализации. А вопрос цены каждый владелец будет решать индивидуально: обращаться в суд или соглашаться с тем, что предложили".

При национализации будут и такие ситуации, когда между полями фермера появится железная дорога.

В ходе проектирования Rail Baltica об этом думали: часть земли, которая окажется по другую сторону, можно будет обменять с соседом. Министерство готово погасить расходы на переоформление таких документов на собственность. Конечно, о таких сделках фермеры должны договориться между собой сами.

Пока фермеры ждут осени. Тогда будут подписаны акты о национализации. До этого они могут решать вопрос предложенной цены – что им делать, соглашаться или обращаться в суд.

Этой осенью посев на национализируемых участках еще не будут останавливать, поскольку строительство ж/д планируют заняться в 2020 г., значит, фермеры еще успеют собрать урожай.

Позже будет проходит процедура национализации земли для прокладки новых автомобильных дорог.