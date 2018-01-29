За полученные деньги управляющие фондами покупают ценные бумаги – например, акции компаний, правительственные облигации и т.д. Откладывающие на пенсию люди являются совладельцами этих ценных бумаг.
Если стоимость имущества фондов увеличивается, увеличивается и сумма денег, которые должен получить участник пенсионного накопления, значит когда он выйдет на пенсию, его часть будет выкуплена. И наоборот – если ценность имущества снижается, снижается и сумма выплат.
По данным Центробанка Литвы, в 2017 г. стоимость имущества всех 20-ти фондов второй ступени в среднем увеличилась на 4,51%.
Но это общий показатель. 4 консервативных фонда в прошлом году фиксировали отрицательное изменение стоимости имущества. Только из-за этого пострадали 89 700 их участников. Например, участники фонда Aviva europensija за год потеряли почти 1 млн. евро, а SEB pensija 1 – больше 0,7 млн. евро.
Из-за инфляции постоянно меняется и стоимость выплат от проданной части фонда.
По данным Департамента статистики, в прошлом году инфляция в Литве составила 3,9%. Значит реально стоимость имущества в фондаx увеличилась всего на 0,61%.
Однако специалисты заметили, что вложения в таких фондах нужно оценивать в долгосрочной перспективе.
"Это продукт долгосрочного накопления, его окончательный результат будет через 30–35 лет (в зависимости от стажа и других причин), поэтому наиболее точный показатель - это продолжительный период. Вспомните, что в 2008 г. в кризис стоимость имущества фондов упала, а потом успешно восстановилась", - сказала представитель ЦБ Даля Юшкявичене.
ЦБ не указал, что чистая прибыль фондов после всех расчетов – т.е. после того как управляющие сняла плату за управление. Этот показатель выяснится в конце февраля, когда Департамент статистики объявит данные о зарплатах за IV квартал 2017 г.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас не удивлялся, что в прошлом году часть фондов оказались в минусе. По его словам, это лишь доказательство того, что нынешняя система нуждается в совершенствовании.
"В системе пенсионного накопления должен действовать принцип: чем старше человек, тем его инвестиция должна быть консервативнее, хотя в данной ситуации это и могло бы быть убытком", – сказал политик.
По его словам, это один из вызовов, который нужно оценивать при реформе системы пенсионного накопления. Якобы об этом говорят и с ЦБ и с Минфином.
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