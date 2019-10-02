"С о вторника в течение 4 дней отопление включат во всех многоквартирных домах Вильнюса. И хотя сейчас еще не холодно, синоптики прогнозируют похолодание, поэтому мы хотим позаботиться о горожанах", – сказал вице-мэр столицы Валдас бенкунскас.

Главный специалист Литовской ассоциации поставщиков тепла Мантас Паулаускас в передаче "День на DELFI" рассказал, какие цены ждут в этом сезоне.

"Если говорить о стоимости за 1 кВт/ч, то новости хорошие, цена будет на 10% меньше, чем в прошлом сезоне, но мы всегда говорим, что цена на отопление - лишь одна из составляющих общей корзины, ведь ее надо помножить на потребление,. Если здание неэффективное, то надо много энергии, чтобы его прогреть, тогда и цена получается высокой. Это распространяется и на новые дома, ведь они эффективнее и расход тепла там меньше, обычно у жителей таких домов нет проблем со счетами", – сказал DELFI Паулаускас.

По его словам, других возможностей снижения цен нет.

"Цены на отопление достигли пика в 2010-2011 гг, когда они были самыми высокими за всю историю. С 2013 года они постепенно снижались, сейчас они достигли дна, стали самыми низкими с того момента. Снижать цену дальше - ресурсов нет", – сказал он.

"В этом году цены ниже, поскольку подешевело биотопливо. Для производства тепла используют 70% биомассы. Она подешевела на 35%. Это сказалось на цене, цена снизилась на 10%. Остальные проценты - другие расходы. Например, ремонт, кроме того, компании тратят деньги и на оформление счетов", – заметил специалист.

По словам Паулаускаса, цены снижаются, но есть такие должники, с которых высчитать долги нет надежды.

"Тенденция очень постоянная. Около 15% потребителей ежегодно в долгах. Это около 35-38 млн. евро в год. (…) Конечно, есть и безнадежные должники, с которых долги взыскать очень сложно", – сказал он.

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что отопительный сезон часто приходит "неожиданно", но большей части жителей стоит лучше планировать свой бюджет. Тогда не будет проблем с оплатой счетов.

"Что касается о навыках планирования жителей, мне они часто напоминают веселые горки. Самая большая ошибка - краткосрочное планирование. Сейчас сообщили о норме экономии, которая равняется 0, сбережений у жителей нет. Многие говорят, что сейчас им хорошо, деньги есть, люди думают не больше чем на месяц вперед. А отопительный сезон всегда приходит неожиданно.

Если говорить об этих горках, то наши расходы увеличиваются, стресс бывает у всего хозяйства, но суть планирования в том, что мы должны помнить - придет отопительный сезон. Если нам удастся эти деньги запланировать, заранее отложить, тогда это можно отрегулировать. Я не хочу показаться циничной, ведь есть такие хозяйства, как многодетные семьи, пенсионеры, которым очень сложно содержать имущество. Однако большинство все же может отложить деньги на отопительный сезон", – сказала Цвиликене.

По прогнозам компании Vilniaus šilumos tinklai (VŠT), в Вильнюсе отопление в среднем в этом сезоне будет стоить 5,06 цт/кВт, это на 8,5% меньше, чем в прошлом году.

Бенкунскас сказал, что за квартиру площадью 60 кв. м в месяц будут платить в среднем на 5 евро меньше.

Заместитель гендиректора VŠT Арвидас Даруслис сказал, что прогноз может меняться, поскольку цена будет зависеть от температуры зимой и потребления тепла.

По данным VŠT, цена на отопление, по сравнению с октябрям 2018 года ниже на 20% и составляет 4,27 цт/кВт.

"Но мы надеемся, что не будет очень холодных дней, когда температура опускается до -25, -30 градусов. Планируем, что отопительный сезон будет успешным", – сказал он.

Дарулис подчеркнул, что пока администраторы всего 70% зданий представили необходимые акты о подготовке к отопительному сезону. В многоквартирных домах акты представили 90% администраторов, значит, жители готовы к отопительному сезону.