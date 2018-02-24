"Ландшафт Гражутского регионального парка очень разнообразен, а наверное самым красивым его акцентом является Анталептское водохранилище со множеством полуостровов и островов. А озер здесь еще больше, чем в Игналинском парке", – сказала GRYNAS.lt специалист парка Аустея Эйдеене.
Вместе с ней журналисты посетили самый красивый объект этого парка – храм Св. Девы Марии Великомученицы. Он находится в Салакасе. Храм высотой 72 м построен из тесаных камней.
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