GRYNAS.lt посетил региональный парк, больше половины которого занимают леса. Большую площадь занимает Гражутская пуща, сохранившаяся на месте старого лесного массива. В этом месте расположены красивые озера Луодис, Швянтас, Дукштас, Шюрпис, Залвас, Самавас и др. Наверное вы догадались, речь идет о Гражутском региональном парке.
Gražutės regionins parkas
© Stopkadras

"Ландшафт Гражутского регионального парка очень разнообразен, а наверное самым красивым его акцентом является Анталептское водохранилище со множеством полуостровов и островов. А озер здесь еще больше, чем в Игналинском парке", – сказала GRYNAS.lt специалист парка Аустея Эйдеене.

Вместе с ней журналисты посетили самый красивый объект этого парка – храм Св. Девы Марии Великомученицы. Он находится в Салакасе. Храм высотой 72 м построен из тесаных камней.

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