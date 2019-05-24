Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал DELFI, что понятие среднего класса стоит понимать через призму западных стандартов, путем сравнения доходов.

По его мнению, сегодня в Литве средний класс - это люди с достатком 900-2500 евро "на руки", их в Литве чуть больше 40%, кроме того, этот показатель продолжает расти.

Рост представителей среднего класса - беспрецедентное явление в Литве, особенно в последние 6 лет.

"Если раньше перед началом отопительного сезона люди жаловались на счета, то сейчас обсуждают, куда лучше поехать - в Турцию или Египет", – заметил экономит, иллюстрируя перемены.

По его словам, гораздо больше людей сейчас может позволить себе хотя бы на неделю съездить в отпуск за границу.

"И не в самые дешевые страны", – прибавил он.

Не секрет, что возможность регулярно ездить в отпуск - это тоже один из признаков среднего класса.

По словам экономиста, представители среднего класса могут позволить себе путешествовать летом, чаще всего они ездят в Египет или Турцию и в другие страны, где отдых стоит дешевле, чем в Литве.

Люди с доходами меньше 800-900 евро, по словам Маурицаса, могут сталкиваться с определенными вызовами при планировании поездок.

"Им приходится экономить, люди возможно ощущают финансовую неопределенность", – заметил он.

А вот ситуация у тех, чьи доходы выше 2500 евро, совсем иная. Они ездят в дальние теплые страны и зимой. Такие люди могут отнести себя к очень состоятельным.

"Там и поездки уже по другой цене", – сказал он и прогнозировал, что со временем число таких людей увеличится.

Представитель турагентства Novaturas Довиле Запкуте сказала DELFI, что в последние годы значительно выросло число клиентов, которые ездят в отпуск за границу.

"Например, в 2018 г. их число увеличилось на 30% больше, чем в 2017 г.", – заметила она.

Однако в 2019 г. такого роста отдыхающих не предвидится.

"Тенденции последних сезонов показывают, что клиенты выбирают дорогие варианты в излюбленных направлениях. Растет спрос на отдых более высокой категории. Растет сегмент желающих поехать в дальние экзотические страны", – сказала Запкуте.

Однако наиболее популярными направлениями все же остаются Турция, Греция, Крит, Родос и Корфу, Болгария и Испания.

Опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai показал, что жители склонны тратить на отдых 550-600 евро на человека. 40% участников опроса указали, что тратят на отдых 100-500 евро на человека. Еще 20,5% тратят на отдых до 100 евро, а 20,4% - 500-1000 евро, 1,7% указали, что тратят на отдых больше 1000 евро на человека.