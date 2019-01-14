"Мы все можем поступать, как нам хочется и говорить, что нам хочется, но я думаю, что надо напомнить о государственном кодексе этики политика, который был создан и принят в парламенте. Надо обратить внимание на основные установки: уважение к человеку и государству, справедливость, честность, прозрачность и публичность, отсутствие корысти, нейтральность, примерное поведение и в данном случае, šiuo ответственность и приличие. Думаем ли мы о том, что названный чьим-то именем плакат, изрешеченный пулями, злые слова, наносят большую боль, чем физическая, и это удивляет не только того человека, против которого был этот выпад, но и окружающих? К чему это ведет? Думаем ли мы о том, какой пример показываем тем, кто нас слушает и наблюдает за нами?", - вопрошала Башкене.
Она призвала коллег задуматься.
"Я желаю исцелиться от злобы, мести, жалоб. Я желаю, чтобы в мыслях и делах было больше места уважению, толерантности, ответственной работе, которой будет немало во время весенней сессии", - сказала Башкене, заметив, что эта тема поднималась людьми и во время мероприятий по случаю 13 января.
"Об этом говорили и собравшиеся на мероприятие люди, они были этим удивлены - почему такие безответственные действия происходят в парламенте да еще и перед 13 января? Было неприятно, ведь оправдания этому нет", - сказала Башкене.
Она рассказала о событиях того дня, когда в парламенте появился плакат.
"11 января во время заседания, когда я возвращалась на свое место, я проходила мимо смеющихся депутатов Агне Ширинскене и Артураса Скарджюса. Посмотрела - мишень изрешечена пулями. Я не поняла, что тут смешного - над чем смеются коллеги? Только потом коллеги показали надпись на плакате - "Габриэлюс". Я отошла от них потрясенная, но СМИ уже зафиксировали, что я была рядом и дотрагивалась до плаката. Очень сожалею, что в тот момент я подошла к людям, которые так себя вели и этому радовались, жаль, что такое происходит в парламенте", - сказала депутат.
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