Мужчина, которого подозревают в том, что он установил видеокамеру в биотуалете в Шяуляй, свою вину не признает. Входе расследования выяснилось, что камера зафиксировала не только половые органы посетителей туалета, но и лицо подозреваемого.
© Šiaulių aps. VPK

Шяуляйские следовали завершили расследование по этому делу и передали его в суд. Обвиняемый - 59-летний житель Шяуляй.

Мужчина, который в октябре 2018 года решил воспользоваться биотуалетом в Шяуляй, у озера Талкша, обратил внимание на черный кусок резины в крышке унитаза.

Он попытался снять его, под резиной оказалась видеокамера. О своей находке мужчина сообщил в полицию.

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Полиция обнаружила самодельную видеокамеру с батарейками и картой памяти.

Карту памяти передали экспертам, чтобы те выяснили, есть ли на ней видео, связанные с личной жизнью граждан.

Криминалисты нашли на карте памяти 340 видеосюжетов - записи половых органов и актов дефекации, справления малой нужды.

Служба инспектора по журналистской этике признала, что эти видеоматериалы отвечают характеристикам порнографической информации.

На видео попал и сам человек, установивший эту видеокамеру. Это помогло полиции найти подозреваемого.

В начале февраля подозреваемого задержали. Он свою вину не признает, однако в выводах криминалистов отмечено, что очень велика вероятность того, что камера сняла именно этого человека.

Скандальная история с видеокамерой в шяуляйском биотуалете: на камере записано 340 сюжетов
© Šiaulių aps. VPK

Общество

Скандальная история с видеокамерой в шяуляйском биотуалете: на камере записано 340 сюжетов

Мужчина, которого подозревают в том, что он установил...

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