В столице Литвы можно выбирать из множества таких квартир, однако больше всего внимания уделяют квартирам, которые сдают в Старом городе. Такие роскошные квартиры снимают для проведения праздников или уединенных свиданий.

Однако арендаторы и представить себе не могли, что их снимают на видео при помощи скрытых камер.

В редакцию DELFI обратился мужчина, который рассказал, что в конкретном доме и конкретной квартире временных жильцов снимают при помощи скрытых камер.

Собеседник рассказал, что прислал бесплатное приложение, которое хотел испытать и нечаянно подключился к камерам наблюдения, установленным в арендуемой квартире. Увиденное и услышанное его буквально шокировало.

По словам собеседника, люди и представить себе не могли, что их снимают на камеру. Временные жильцы в квартире ломали мебель, употребляли наркотики и вступали в интимные отношения.

В показанном мужчиной архиве были записи, на которых обнаженные женщины употребляют наркотики. Клиентки наверняка не знали, что их снимают. Такое поведение владельцев квартиры нарушает право на личную жизнь клиентов.

Мужчина заметил, что снимали не только видео, но и записывали звук. Слышно о чем говорят люди, слышна музыка, другие звуки.

По словам собеседника, приходящий в квартиру владелец уже знает, что было сломано, все осматривает и требует заплатить за нанесенный ущерб. Такое было и во вторник. Во время вечеринки с участием мужчин сломали три стула, микроволновку, оборвали бра. Хозяин указал сумму ущерба и ждал, когда ему принесут деньги.

DELFI связался с хозяйкой арендуемой квартиры, которая была удивлена предоставленной информацией. Она уверяла, что снимают только вход в квартиру, больше нигде камер нет.

"Стоит камера на входе. Есть знак, сообщающий о том, что людей снимают", - сказала женщина.

По ее словам, в гостиной нет камеры, однако она знала, что была сломана микроволновка (ударом кулака). Мужчина показал в редакции именно записи за (16 января), поэтому женщина должна была видеть видеозапись.

Женщина уверяла, что не знает, как в квартире появились камеры.

"Не знаю, как он (предоставивший информацию мужчина) мог обойти данные безопасности, к которым подключена сигнализация. Не знаю, может он может через них подключаться. Мы снимаем только вход", - сказала женщина. Она также ничего не знает об архиве видеозаписей и голых женщинах.

Информация с видеоматериалами уже передана в полицию.