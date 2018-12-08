Конфликт между Григорян и Масалскисом разгорелся после того, как в издании было напечатано его мнение о том, кто не должен претендовать на пост мэра. Правда, потом Масалскис от своих слов отказался. Журналисту DELFI он сказал, что его цитата на самом деле была о красоте, а не о национальности. Между тем журналисты "Вечерней Паланги" подтвердили DELFI, что сказано было то, что напечатано, у них есть запись беседы.

После заявления Масалскиса, будто его слова исказили, издание опубликовало его точную цитату без прикрас:

"Я считаю, Григорян - не конкурентка Вайткусу (имеется в виду нынешний мэр Паланги Шарунас Вайткус – DELFI). Мы - литовцы. Я уважаю ее как женщину, уважаю ее красоту, но она сама должна понять, что в Литве в мэры должен идти литовец. Ведь не может идти цыган, румын какой-нибудь или армянин. Она ведь армянка", – эту цитату издание опубликовало 22 ноября.

Кандидат социал-демократов Григорян, прочитав эту цитату, 19 ноября обратилась в Клайпедскую окружную прокуратуру.

"Мой папа армянин, моя мама литовка, я - гражданка Литвы. Это разжигание межнациональной розни,поэтому я обратилась в прокуратуру", – сказала Григорян.

По ее словам, она решила это сделать, поскольку в цитате упоминаются и люди других национальностей.

"Я думаю, что не могу закрыть глаза на такую несправедливость. Я думаю, что и Паланга - город, в котором выросла и окончила учебу - толерантный город. Мне странно слышать это, особенно из уст опытного политика. Я жительница Паланги, я литовка, я здесь росла и училась, я работала в канцелярии правительства. Я знакома с проблемами Паланги и актуальными вопросами, это моя страна. Я не представляю себя без Литвы", – сказала DELFI Григорян.

Между тем сам Масалскис сказал DELFI, что он не говорил о том, что на пост мэра должны претендовать только литовцы. Он якобы только сказал о красоте.

На вопрос, действительно ли он считает, что нелитовцы не могут быть кандидатами в мэры, он сказал, что национальность для него не имеет значения.

"Я вырос в Литве, работал в Армении, в Чернобыле. (…) Если я так сказал - это мое мнение, не красота должна идти в мэры, а ум. Я так сказал, и эти слова я оспаривать не буду. Но когда начинают говорить журналисты, будто я говорил о Йонайтисе, Петрайтисе и будто национальности упоминал, такие слова, как "цыган"...

Представьте, мне столько лет, я работал гендиректором, 2,5 года жил в Армении, пережил инфаркт, я уважаю армян, у меня есть среди них друзья, и онкологи (…). Но как в Литве можно делить, кто может идти на выборы, а кто нет, это выбор человека. Если человек умный (…) это должен быть житель Литвы, почему мы не выбирали в президенты украинца, а выбрали литовца? Я конечно сказал, что не женская красота, а ум должен идти в мэры", – сказал DELFI политик.

Несмотря на то, что он заявил, что не говорил слова, напечатанные в издании, Масалскис сказал, что журналисты вряд ли исказили его слова. Он также не понимает, почему обиделась Григорян, он ведь ее лично не упоминал.

На конкретный вопрос, ему ли принадлежат слова: "Я думаю, что на пост мэра в наших краях должны претендовать литовцы. Люди других национальностей не должны быть конкурентами", он повторил, что не мог такое сказать.

Позже политик сказал, что считает, что в мэры должен баллотироваться литовец, но это не значит, что не могут люди другой национальности.

"Что касается национальности, я сказал: это мое мнение. (…) Я сказал одно, в мэры должен идти литовец. Я не сказал, что армяне или русские не могут. Но должен идти человек, который прожил в Паланге 3–5 лет", – сказал Масалскис.

На вопрос, может он все-таки имеет в виду не национальность, а гражданство, и как по его мнению, может ли кандидатом стать русский, являющийся гражданином Литвы, тогда он ответил - "да, может".