Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной

У следователя, который опрашивал подростка, состояние специалиста вызвало подозрение. Выяснилось, что специалист пьяна (2,99 промилле).
Сотруднице службы по правам ребенка грозит административная ответственность (за пьянство на рабочем месте), ей назначен штраф в размере 30 евро.
О происшествии уведомили начальство специалиста, который решит вопрос профпригодности сотрудницы, нарушившей закон.
Пресс-секретарь Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Арунас Малиновскис сказал DELFI, что специалист грубо нарушила этику, она отстранена от своих обязанностей.
"В данный момент проводят служебную проверку. Сотрудницу отстранили от службы. У нас есть внутренний кодекс этики, за его грубое нарушение грозит увольнение с работы", – сказал Малинаускас.
По его словам у проштрафившейся специалистки уже было одно взыскание за несоблюдение графика работы.
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