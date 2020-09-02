Скандал в Литовской армии: во время службы призывников заставляли давать взятки

"Ку**a, на *уй, что делаешь?" – бранился рядовой моторизированного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Кястутиса Мантас Шимкус и ударил призывника ногой по ребрам.

Призывники, служившие в Таурагском районе, рассказали, что Шимкус не только требовал денег за то, что не фиксировал мнимые нарушения, но и за сдачу обязательных тестов.

Шимкус не только был уволен со службы, но и привлечен к уголовной ответственности – суд констатировал, что Шимкус не только требовал взятки, но и применил физическое насилие в отношении подчиненного.

За эти преступления суд назначил Шимкусу арест на 12 суток. Наказание могло быть более серьезным, но подсудимый признал свою вину и сожалел о содеянном.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года Шимкус провоцировал своих подчиненных давать взятки – у одного требовал 10, у других – 20 евро. Двое призывников, с которых требовали по 20 евро, дали ему деньги, но по 10 евро, другие не дали ничего, но обещали принести.

Деньги они должны были дать за то, чтобы Шимкус не начинал расследование нарушения режима дня – призывники в запрещенное время пользовались мобильными телефонами.

Кроме того, согласно материалам дела, одного из призывников, который не принес деньги, Шимкус ударил – во время учений, он обругал его, нецензурно выражаясь, за неправильную стрельбу из пулемета и ударил ногой по ребрам.

Об этом стало известно, когда призывники обратились с жалобой к высшему командованию батальона.

Шимкус служит в армии с 2010 г. Он пришел на службу добровольцем, а в 2011 г. принес присягу. С ноября 2015 г. служил как профессиональный военный.

На допросе Шимкус сказал, что инструктором в ноябре прошлого года был назначен приказом командующего, поэтому стал командовать призывниками.

"Я должен был следить за тем, чтобы они соблюдали дисциплину и распорядок дня", – сказал он.

По словам Шимкуса, призывники были недисциплинированные – однажды он увидел, как в 17 ч. призывник пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на то, что это разрешается только с 19.10 ч.

"Я забрал телефон и сказал призывнику, что это не первое его такое нарушение, прежде он уже получал замечания – я его информировал, что телефон у него забираю до конца недели", – рассказал Шимкус.

Вечером призывник попросил вернуть телефон.

"Я сказал, что могу его вернуть, если призывник напишет объяснительную, а если не хочет этого делать, пусть что-то другое предложит, – сказал Шимкус. – Он предложил килограмм конфет, я ответил, что не ем конфеты, тогда он предложил 20 евро, но сказал, что даст их, когда получит зарплату. Я поверил и вернул телефон, разрешил не писать объяснительную".

Шимкус сказал, что призывник не давал ему денег, несмотря на неоднократные напоминания о "долге".

"Я хотел получить эти деньги только для того, чтобы призывник начал соблюдать порядок и дисциплину, чтобы это послужило ему уроком", – сказал он.

Такие "воспитательные методы" Шимкус вскоре применил и в отношении других призывников – заметил как двое днем играют в игры вместо того, чтобы заниматься положенными делами.

"Я подошел и потребовал прекратить нарушение, заняться делом и отдать мне телефоны, – рассказал он. – После этого спросил, как они хотят со мной договариваться о нарушениях и хотят ли получить свои телефоны назад. Они мне сами предложили по 10 или 20 евро, я им отдал телефоны. Примерно через час один из них принес мне 20 евро. Но я вернул эти деньги, поскольку об этом узнал командующий ротой, вызвал меня и обвинил в рэкете".

Шимкус уверял, что намеревался вернут эти деньги призывникам перед Рождеством.

"Я никогда напрямую не говорил призывникам о деньгах за нарушение дисциплины, упомнила, что "будем договариваться", а деньги они мне сами предлагали", – сказал он в свое оправдание.

Он считает, что деньги они предлагали потому, что за зафиксированные нарушения им в конце месяца снижали зарплаты.

На вопрос о насилии, Шимкус ответил: "Я заметил, что один из призывников не может стрелять как надо, не умеет отрегулировать пулемет, я разозлился, ведь было уже столько теоретических и практических занятий, подошел, стал на него кричать, – хотел, чтобы он быстрее все сделал".

"Но у призывника все равно ничего не получилось, поэтому я сам отрегулировал пулемет", – Mсказал Шимкус, заметив, что это был недисциплинированный призывник.

"Но избивать его я не хотел", – сказал он, заметив, что лишь дотронулся ногой и все это никак не было связано с тем, что призывник не принес ему 20 евро.

Однако и пострадавший призывник и другие подтвердили, что их инструктор постоянно требовал взятки и напоминал о "долге".