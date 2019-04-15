Дело 38-летнего офицера 15 апреля начали рассматривать в Вильнюсском участковом суде. Судья - Инга Штуопене.

Привлеченный к уголовной ответственности Шиланскас свою вину не признает, между тем прокурор Витаутас Янцявичюс сказал, что в ходе расследования были собраны доказательства вины обвиняемого.

В ходе расследования выяснилось, что Шиланскас, который возглавлял отделом логистики в феврале прошлого года больше двух недель без уважительной причины не являлся на службу, в июле – его не было на службе неделю. Позже офицер утверждал, что он болел, но справку предоставить не мог, также указал, что в некоторые из дней он взял выходные за дежурства, только их якобы официально не оформили.

В материалах дела есть записи о том, что в характеристике, написанной майором Рамунасом Микенасом, указано, что Шиланскас иногда появляется на службе "с похмельным синдромом". Правда, официальных данных о том, что капитан мог появляться на службе нетрезвым, нет. Подчиненный Шиманскаса Валдас Пенкаускас сказал, что никогда не видел своего начальника нетрезвым. Об этом он рассказал и в суде. Не было и других свидетелей возможного пьянства Шиланскаса.

Из свидетельств очевидцев выясняется, что непоявление Шиланскаса на службу внесло хаос в обстановку, надо было искать подменяющего офицера. Когда с ним пытались связаться, он либо не отвечал, либо его телефон был выключен. Кроме того, его не находили дома, хотя к нему на дом ездили сослуживцы.

По словам лейтенанта Гинтаса Шилькиниса, капитан Шиланскас в 2016 г. получил травму ноги и с тех пор часто болел.

Тогдашний глава отдела кадров Йонас Жидялис сказал, что в связи с неявками Шиланского на службу проводились служебные расследования.

"Первое касалось неявки на службу в конце февраля-начале марта, когда он не являлся на службу больше двух недель, он говорил, что находится на больничном, но справку не предоставил, – сказал Жидялис. – Второе расследование касалось неявки на службу в июле, тогда его не было почти неделю. Он сказал, что лечился в Паневежисе, по телефону просил выписать больничный, но так его и не получил".

В начале расследования Шиланскас находился под арестом. Сейчас он по-прежнему служит в Литовской армии, если суд докажет его вину, то ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.