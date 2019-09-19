Представитель ГКП Паневежского округа Тадас Мартинайтис подтвердил DELFI, что начато расследование по 163 ст, УК. ЛР: "Злоупотребление правами и обязанностями родителя, опекуна или представителя ребенка".

Максимальное наказание за нарушение закона - 5 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Службы по правам ребенка и усыновлению Арунас Малиновскис сказал DELFI, что из-за событий в Купишкисе проводят внеочередную оценку центра опеки.

"Будет создана комиссия, которая на выездном заседании оценит курсы, проводимые в центре, их эффективность", – сказал он и подчеркнул, что во время курсов специалисты должны оценивать временных опекунов и сделать все, чтобы они не могли ими стать, если у них нет необходимых навыков.

На вопрос, если женщину оправдают, сможет ли она работать опекуном, Малиновскис ответил: "Нет, хотя не могу гарантировать на сто процентов, поскольку оценку проводят эксперты, но одно из требований к опекунам – безупречная репутация. Информация в публичном пространстве может быть частью репутации. Эта запись, рассказ ребенка, может быть одной из частей".

Малиновских заметил, что служба родителей оценивает не так строго, как опекунов. "В случае с опекунами действует нулевая толерантность, поскольку они принимают детей, столкнувшихся с кризисом, у которых есть определенные проблемы, поэтому мы надеемся, что опекуны с пониманием будут относится и помогут в решении проблем, а не создадут новые", – сказал он.

Расследование в Купишкисе было начато после того, как один из мальчиков стал снимать на видео ее действия и переслал информацию специалистам по правам ребенка.

На видео- и звукозаписях – крики на детей. Пятилетнего ребенка опекун закрыла в подвал, угрожала ему. Она угрожала закрыть в подвале и подростка, который сделал видео. После получения записей, служба по правам ребенка забрала детей у опекуна и передала их в детский дом (в Купишкисе нет других временных опекунов).

В Купишкисе была два опекуна - подозреваемая и ее дочь. Дочь подозреваемой сама отказалась от дальнейшей опеки, когда эта история всплыла на поверхность.

Малиновскис заметил, что на данный момент в Литве в 17 муниципалитетах нет ни одного временного опекуна. Временных опекунов также нет в Йонаве, Алитусском районе, в Варене, в Кайшядорисе.

Однако он заметил, что в некоторых районах просто нет потребности в такой услуге, поэтому соглашения с потенциальными опекунами заключается, когда такая необходимость появляется. Малиновскис напомнил, что временные опекуны принимают детей на недолгий срок - до 12 месяцев.

"Мы всегда подчеркиваем, что временный опекун должен стараться поддерживать связь и с родителями своих подопечных, давать им возможность встречаться. Это временная мера. Временный опекун – помощник в решении проблемы", – сказал он.

В среду вечером "Новости" телеканала ЛНК сообщили об истории в Купишкисе. В репортаже показали видеозаписи, сделанные подростком. Это видео подросток выслал и специалистам службы по правам ребенка и родителям.

"Он пробыл там четыре часа. Там достаточно холодно, темно, он рыдал и молился четыре часа. Кричал: "мама, помоги", "папа, помоги". За непослушание", – рассказала журналистам ЛНК мать ребенка.

На видео слышно, как опекун ругает младшего ребенка и угрожает подростку, который снимает все на видео. "Что ты ту ползаешь? Хочешь к нему в подвал?" – угрожает она подростку, который тайно снимает видео.

Мать детей сказала, что из-за пьянства у них забрали троих детей на два месяца (детям 14, 5 и 2 года). Все семеро детей из этой семьи побывали в детских домах (половина из них уже совершеннолетние).э

Сейчас родители детей посещают специальные курсы, намерены лечиться от алкоголизма.