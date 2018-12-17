Девочка по-английски не говорит, а свой будущий дом она видела только на фотографиях. По данным источников INIT TV, жители Новой Зеландии с ребенком не встречались, но уверены в том, что литовский суд разрешит им ее удочерить.

Люди, у которых живет ребенок - в шоке. Соседка девочки сказала журналистам INIT TV, что девочка обеспокоена тем, что ей придется так далеко уехать из родной страны.

"Она сказала, что мы больше не увидимся, поскольку за ней приедут и увезут. Я ей ответила: откуда ты знаешь? Она в интернете видела фотографии, во дворе ходят куры, это какая-то деревня. Я сказала: не уезжай, не уезжай. Это Литва, детей здесь мало. Оставайся, здесь твои друзья, школа. А там все придется начинать сначала: и язык, и вся жизнь заново. Она сказала, что ей обещали, что там будет все хорошо", – рассказала журналистам INIT соседка.

Полгода девочку опекала женщина, воспитывающая свою дочь такого же возраста. По словам соседей, она хотела удочерить девочку.

"У девочки все есть. Ее возили в бассейн в Друскининкай. Она ее воспитывала как свою вторую дочь. У нее есть и дочь, и сын, но она любила ее как своего ребенка, – рассказала соседка. – Она хотела ее удочерить, но ей не разрешили, только опекуном назначили".

Почему удочерить ребенка не предложили женщине, которая забирает девочку на выходные, пока неясно. Ведь по литовским законам, право первенство на усыновление есть у опекунов и литовских семей.

ВРИО главы Каунасского отдела Государственной службы по правам ребенка Анджелика Вежбавичюте сказала, что не может комментировать этот вопрос. Она не смогла также сказать, видели ли девочку иностранцы, которые намерены ее удочерить.

По данным источников INIT TV, жители Новой Зеландии выбрали девочку из базы данных. Якобы они написали девочке письмо, в котором указали, что выбрали самую красивую девочку из всех, что им предложили.

Будущей приемной матери больше 50 лет, а приемному отцу – больше 60 лет. По фото видно, что они живут в деревне. По неофициальным данным, в семье уже есть два мальчика из Литвы. Они по-литовски не говорят. Есть ли в условиях требование, чтобы ребенок знал какой-то язык, чтобы мог общаться с приемными родителями или чтобы те знали язык, на котором говорит ребенок?

"Они должны найти какой-то общий язык, конечно. Ребенку оказывают помощь", – сказала Вежбавичюте.

На вопрос, кто поможет девочке договориться с приемными родителями в Новой Зеландии, она ответила: "Дети в Литве учат английский язык".

Родители девочки лишены родительских прав. Сначала удочерению противились старшие сестры девочки, но потом отозвали свой протест.

Граждане Новой Зеландии проведут в Литве месяц, а, получив, как они надеются, положительный ответ суда, в январе вернутся с девочкой на родину.