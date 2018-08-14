Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России

Впечатления самих россиян, особенно жителей тех городов, где проходили матчи, были близки – чемпионат принес ощущение праздника, безопасности и порядка.

Но в России ощущение праздника, безопасности и порядка не задерживается. 20 июля 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в Исправительной колонии №1 города Ярославля, который находится в 270 км от столицы России. Видеозапись была сделана больше года назад, 29 июля 2017 года, на видеорегистратор одного из сотрудников колонии.

10-минутное видео содержит сцены избиения Макарова в воспитательном классе колонии. Несколько сотрудников колонии держат Макарова на столе, остальные бьют его кулаками и резиновыми дубинками, раздевают, угрожают сексуальным насилием, ставят на колени и заставляют извиняться за оскорбление сотрудника колонии. Всего в пытках участвует 18 человек, включая того, кто снимает на видео. По итогам «воспитательного мероприятия» заключенный не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя. В возбуждении уголовного дела по факту пыток Макарову было отказано.

Российским правозащитникам удалось выяснить имена почти всех участников избиения. Это заместитель начальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников, помощник начальника колонии Дмитрий Борбот, начальники отрядов Алексей Никитюк, Кирилл Игнашов, Василий Трубецкой, оперативники Сергей Ефремов и Сипан Мамоян, сотрудники отдела безопасности Максим Яблоков, Руслан Цветков, Василий Юдин, Александр Морозов, Алексей Бровкин, а также Сергей Аркадьевич и Дмитрий Евгеньевич (фамилии неизвестны), некий Игорь из отдела безопасности, его брат, некий сотрудник с отчеством Владимирович и оставшийся неизвестным владелец видеорегистратора.

После публикации видео Следственный комитет России возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Специально созданная следственная группа провела обыски с выемкой документов в местном управлении федеральной службы исполнения наказания (УФСИН), а также в самой колонии, отстранила от работы 17 сотрудников ИК-1.

На следующий день был задержаны двое участников избиения Макарова, еще через сутки их было уже шестеро. На данный момент задержано 12 человек, большинство из них арестованы и помещены в следственный изолятор, один находится под домашним арестом. Следственный комитет также начал проверку действий своего ныне уже уволившегося сотрудника Родиона Свирского, отказавшего год назад избитому заключенному в возбуждении дела о пытках.

За что избили заключенного

Видео с пытками заключенного Макарова не дает понимания причин расправы над ним. Бывший сотрудник следственного изолятора №2 города Цивильска (Чувашия) Антон Кравченко рассказал DELFI, что часто подобные «мероприятия» в воспитательных классах колонии связаны с желанием «сломать» заключенного, уронить его авторитет среди других осужденных.

«Сотрудники часто считают, что им легче и проще работать с осужденными в неправовом поле. На видео слышна фраза «рыжая псина», за которую Макарова заставляют извиняться. Это серьезное нарушение – оскорбление сотрудника, но тут есть вполне правовые меры реагирования. Сотрудникам, правда, пришлось бы поработать: написать кучу бумаг, провести комиссию, по результатам закрыть его в штрафной изолятор на срок до месяца. Может, они и не хотели так жестко все делать, просто заигрались, увлеклись, стадное чувство накатило. Понятия добра и зла совершенно размылись, они, возможно, были уверены, что поступают правильно, были убеждены, что действительно проводят воспитательную работу», - говорит Кравченко.

Сцена с раздеванием тоже не редкость при избиении заключенного. «Когда осужденного раздевают, таким образом его унижают и заставляют подчиняться и слушаться. Они не смогли сломать его иначе, потому раздели. Могли попытаться изнасиловать его дубинкой или бутылкой, такие случаи известны, тогда социальный статус осужденного среди других обитателей колонии стал бы очень низким. Сообщество остальных осужденных изолирует от себя таких людей», - рассказывает бывший сотрудник.

Адвокат заключенного Ирина Бирюкова из Фонда «Общественный вердикт» рассказала DELFI, что это избиение не первое для ее подзащитного. «Женю и раньше били, потому что он писал жалобы на нарушения режима. Он дерзкий сам по себе, очень молодой, 1995 года рождения, за свое всегда постоит. Он писал жалобы, его били, потому что он писал жалобы, отучали его так, - говорит Ирина. - У него 136 нарушений: пуговицу не застегнул, уснул в неположенное время, не поздоровался с администрацией, отказался представиться, отказался брать инвентарь для уборки камеры. Нарушение, за которое его бьют на видео произошло после обысковых мероприятий в камере. Женя был на прогулке, вернулся - увидел, что обыск был. У него Библия была, в ней лежало письмо матери. А поскольку он в ШИЗО очень часто бывал, то мать к тому моменту уже полтора года не видел. Когда человек в ШИЗО, ему не разрешают свиданий. И вот он увидел письмо от матери на полу растоптанное. Начал возмущаться на охранников и на этого рыжего сотрудника, начал ругаться матом. В средине того же дня пришли за ним и отвели в воспитательный класс».

Заработать штрафной изолятор в российской колонии просто. Николай Левшиц, отбывавший наказание в колонии в Нижегородской области в начале 2000-х, говорит, что отношение администрации к осужденным совсем не изменилось с тех пор. «Каждый заключенный обязан здороваться с любым сотрудником. Со всеми, каждый раз, когда встречаешь, независимо от того, видел ты его сегодня, здоровался уже или нет. Если обращается к тебе кто-то из сотрудников, ты должен назвать фамилию, имя, отчество, статью, срок. Не сделал этого или не поздоровался в очередной раз – нарушение, штрафной изолятор», - рассказывает Николай.

Зачем пытки снимали на видео

Бывший сотрудник ФСИН Антон Кравченко говорит, что съемка в помещениях колонии, в том числе в воспитательном классе – обязанность сотрудников. «Обычно такой видеорегистратор висит на груди младшего инспектора отдела охраны, - рассказывает бывший ФСИНовец. – Утром и вечером происходит смена сотрудников, прием и сдача постов, проверка помещений, пересчитываются заключенные, проверяются все документы. При этих процедурах возможны конфликты, поэтому важно, чтобы все было зафиксировано. На видео с осужденным Макаровым ситуация явно незапланированная, они забыли явно о регистраторе, разошлись».

Адвокат Ирина Бирюкова отказалась рассказать, каким образом видео попало к ней, но у нее есть две версии, для чего велась съемка. «Зачем они снимали? Мы в Фонде сами удивились. Это же не тот случай, когда физическая сила применяется законно, явно все выходит за рамки, - говорит она. – Думаю, или для своих каких-то целей снимал человек – шантаж, например, или это такая подстраховка: вдруг бы он умер от чих-то ударов, чтобы установить, от чьих».

Последствия для Макарова и сотрудников колонии

Евгений Макаров сейчас находится в другой колонии, в нескольких десятках километров от той, где его пытали. Так же пишет жалобы и часто получает наказание в виде штрафного изолятора. «Последнее нарушение, за которое он попал в ШИЗО, «не взял инвентарь для уборки камеры», - говорит адвокат Евгения. - Он мне говорит: «У них нет инвентаря, мы своими тряпками моем, но в журнале они нас заставляют расписаться за инвентарь. Я не буду расписываться, они же ничего не дают!» И они ему лепят постановления, дают каждый раз по 15 суток».

После публикации видео Макаров обратился к Уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину с заявлением о том, что он опасается за свою жизнь и здоровье. В частности, Макаров боится, что его могут убить и инсценировать самоубийство.

Последствия для сотрудников предсказать сложно. Бывший сотрудник Антон Кравченко считает, что они отделаются условными сроками, возможно, будут кадровые перестановки в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области.

Ирина Бирюкова надеется на приговоры с реальными сроками лишения свободы. «Я думаю их ждут приговоры, исходя из такого общественного резонанса. Вопрос только в том, в отношении скольких сотрудников и какие будут приговоры. Если будет шум, то приговоры могут быть жесткими, если шум утихнет, то приговоры могут быть условными, все или часть. Потому что сажать реально и надолго сотрудников не любят», - сказала DELFI адвокат.

Эвакуация адвоката

«Прямых угроз нет, но тот источник, с которым мы работаем с апреля прошлого года, сообщил, что заключенные ярославской колонии просили передать, что при них часть сотрудников, которые участвовали в избиении, а также те, которые не участвовали, но работают там, орали на заключенных, что будут мстить и им, и Фонду, и мне лично, - рассказывает адвокат Бирюкова. – У них, конечно, шок был. К тому же их сутки из колонии не выпускали».

Сама Ирина поначалу не восприняла угрозы всерьез, но коллеги по Фонду «Общественный вердикт» убедили ее покинуть страну хотя бы на время. «Наш начальник отдела по защите прав человека Дмитрий Егошин раньше работал в колонии, и он сказал, что это очень серьезные обещания, которые нельзя игнорировать. Я говорю, ну что же они кинутся в Москву бить меня, а он говорит: ты не забывай, у их есть друзья, родственники. Тогда я насторожилась, мы собрали собрание, обсудили всем коллективом и решили, что мне надо уехать».

Адвокат Бирюкова попросила у Следственного комитета государственную защиту, но ответ пришел не от федеральной, а от региональной структуры этого ведомства – от ярославского следственного управления, которое игнорировало ситуацию в колонии многие годы, в том числе и случай избиения Макарова. «Так смешно, что ярославское следственное управление, которое на протяжении всего времени отказывало в возбуждении дела и говорило, что мы врем, теперь начало проверку по факту угроз мне и собирается в случае, если все подтвердится, возбудить уголовное дело и предоставить мне государственную защиту. От них мне это нужно меньше всего», - говорит адвокат.

Реакция тюремных властей

Через несколько дней после публикации видео с пытками Макарова заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный сам спровоцировал тюремщиков на избиение, при этом он приказал обеспечить его безопасность.

Еще через неделю другой заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед избитым заключенным. «Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Извинения Макарову обязательны», - сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что мне участвовавшие в пытках Макарова сотрудники будут уволены. «Позиция директора ФСИН, как и всего руководства, - что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, - мы от них должны незамедлительно освободиться», - подчеркнул он.

Руководство ФСИН, реагируя на скандал, предложило бороться с пытками в колониях, регистрируя на видеорегистраторы все действия, связанные с применением силы к заключенным. Теперь всем сотрудникам будут выдавать перед дежурством опечатанные видеорегистраторы, которые они не смогут отключать всю смену. «Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанным, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции»,— сказал директор ФСИН Геннадий Корниенко на совещании, посвященном ярославскому скандалу. По окончании дежурства каждый сотрудник должен будет предоставить отчет обо всех нештатных ситуация. «И мы выборочно будем смотреть, что там записано, проверять доклады», - добавил Корниенков. Сотрудников, которые не будут выполнять эти требования, ждет увольнение. Все запираемые помещения также будут оборудованы видеонаблюдением.

Системная проблема

В Фонд «Общественный вердикт» стало поступать огромное количество жалоб. Люди пишут о пытках и надеются, что и для них что-то может теперь измениться. «Я, конечно, представляла уровень ужаса у нас в стране в пенитенциарной системе. Тут розовых очков нет. Но сейчас, после того, как ярославское дело получило такой резонанс, начали раскручиваться остальные дела, мне стали очень много писать и на почту, и в личку сюда, и в личку моего адвокатского кабинета, и на страницу Фонда «Общественный вердикт». Я все читаю, кого-то перенаправляю в профильные организации, кому-то даю советы, чьи-то дела уже берём. Но я, собственно говоря, вот о чем. Какой же уровень дерьма у нас вскрывается в России! Каждый день больше и больше сообщений. Пишут колониями уже. Ещё раз - никаких иллюзий. Просто раньше не представляла масштаб. Боюсь, что и сейчас мало представляю. Вторую ночь практически не сплю. И не знаю, что с этим делать. И совершенная паника от того, что всем невозможно помочь», - написала на своей странице в Facebook Ирина Бирюкова.

Руководитель «Руси сидящей» Ольга Романова написала в Facebook, что ее организация сталкивается с подобными случаями ежедневно: «По поводу видео из ярославского ИК-1. Кто только не рассказывал о том, что именно там творится. И Иван Непомнящих, и Руслан Вахапов, которые там сидели. Адвокат Ирина Бирюкова и защитник Сергей Шаров-Делоне. Много лет, много людей рассказывали об этом. Свидетельствовали. И получали - кто надзор, кто увеличение срока, кто срочный отъезд из России. И вот ещё. Ярославль. Думаете, такое только в этой зоне в этом Ярославле? Нет. Такое - везде. ВЕЗДЕ. Многие думают, что их это не касается. Мы таких каждый день встречаем».

«Надеюсь, этот случай повлияет на всю систему, шанс есть, - говорит бывший сотрудник следственного изолятора Антон Кравченко. - Максимальная огласка, максимальный шум заставят сотрудников лишний раз задуматься, что происходит у них на работе. Они деградируют, для них человек перестает быть человеком, становится расходным материалом, как картошка для фермера. Они перестают видеть личность в человеке».