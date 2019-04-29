Депутаты призывают их взять на себя ответственность за обеспечение конституционных и гражданских прав жителей Вильнюсского района.

"Сложившаяся ситуация показывает, что пришло время для прямого вмешательства правительства Литвы. Одним из наиболее эффективных способов решения сложившихся проблем было бы выделение в бюджете на 2020 год дополнительных средств Министерству науки, образования и спорта для учреждения подотчетных ему детских садов и подготовительных классов на литовском языке в общеобразовательных учреждениях Вильнюсского района", - сказал на пресс-конференции Ажубалис.

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По словам депутатов, в Вильнюсском районе уже в течение нескольких десятков лет не обращают внимание на проблемы новоселов в сфере обучения на литовском языке.

По словам лидера оппозиции горсовета Вильнюсского района Гедиминаса Казенаса, общины родителей Вильнюсского района неоднократно просили горсовет открыть детский сад и дополнительные группы с литовским языком обучения, однако их заявления даже не рассматривали должным образом. Только за последние годы отклонили 19 заявок с просьбой учредить новые литовские группы в детских садах. По словам Казенаса, Вильнюсская мэрия в связи с этим получила замечания из Службы контролера равных возможностей, но ситуация не изменилась.

Депутат Кащюнас отметил, что проблемы литовского населения Вильнюсского района игнорируются, а в результате с проблемами сталкивается Вильнюс.

"Когда видишь, что большинство Вильнюсского района постоянно игнорирует потребности растущего числа жителей и новоселов в литовских детских садах, появляется подозрение, что правящие дискриминируют литовских родителей и их детей. Около 5000 детей ежедневно ездит в детские сады Вильнюса. Я вижу и политический аспект этой ситуации: родители вынуждены регистрироваться там, где их дети посещают детские сады - в Вильнюсе. Все просто: ты голосуешь там, где прописан. Известно, что литовцы не голосуют за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей, правящие Вильнюсского района не заинтересованы в учреждении литовских детских садов и в том, чтобы родители этих детей регистрировались в Вильнюсском районе", - сказал Кащюнас.

По словам участвовавшей в пресс-конференции представительницы родителей, жительницы Вильнюсского района Дайвы Леган, государственные ведомства не прилагают никаких усилий для решения этого вопроса.

"Служба контролера равных возможностей говорит, что сотрудничает с муниципалитетом, решает вопрос образования на литовском языке, но решения обещают не раньше 2024 года - а тогда уже большинство нынешних детсадовцев пойдет в школу..." - сказала Леган.