Ситуация в Шяуляйском регионе непростая: коронавирус установили и у беременной и у недавно родившей женщины

"Что касается средств защиты, то на данный момент они у нас есть. Есть у нас и человеческие ресурсы. Больница пока работает в полную силу, предоставляет и скорую, и плановую помощь.

Мы знаем, что в регионе ситуация сложная. К нам приезжают пациенты и из Радвилишкского района, немало - из Кельмеского района, где ситуация в больницах сложная либо больницы вообще закрыты.

Мы работаем в экстремальных условиях. Количество пациентов очень большое. Сейчас у нас есть два инфекционных отделения", - сказал глава Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка.

Глава больницы подтвердил, что среди больных есть и беременная женщина и недавно родившая. Мажейка сказал, что их лечение не требует особых усилий.

"Если вирус проявляется в бессимптомной форме, то никакого лечения нет. Если есть симптомы, то лечат как всех", - сказал Мажейка.