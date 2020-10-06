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Ситуация с коронавирусом в Шяуляйском регионе непростая. Врачи местной больницы работают в экстремальных условиях. В числе больных COVID-19 в этом районе есть и беременная и недавно родившая женщина.
Ситуация в Шяуляйском регионе непростая: коронавирус установили и у беременной и у недавно родившей женщины
© Tomas Preikša

"Что касается средств защиты, то на данный момент они у нас есть. Есть у нас и человеческие ресурсы. Больница пока работает в полную силу, предоставляет и скорую, и плановую помощь.

Мы знаем, что в регионе ситуация сложная. К нам приезжают пациенты и из Радвилишкского района, немало - из Кельмеского района, где ситуация в больницах сложная либо больницы вообще закрыты.

Мы работаем в экстремальных условиях. Количество пациентов очень большое. Сейчас у нас есть два инфекционных отделения", - сказал глава Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка.

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Глава больницы подтвердил, что среди больных есть и беременная женщина и недавно родившая. Мажейка сказал, что их лечение не требует особых усилий.

"Если вирус проявляется в бессимптомной форме, то никакого лечения нет. Если есть симптомы, то лечат как всех", - сказал Мажейка.

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