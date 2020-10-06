Мэр района Аудрюс Баутронис скептически оценил возможности ввести ограничения, поскольку, по его словам, муниципалитет уже предпринял самые жесткие меры – ввел удаленное обучение, в общественных местах все ходят в масках, собрания людей ограничены, ночных клубов и казино в городе нет.

"Мы ждем от министра указаний, в каких областях еще может быть введен жесткий карантин, но это не принесет никакой пользы, ведь мы все уже сделали. Зачем еще больше будоражить людей, они и без того на взводе? Чего мы добьемся словами "локальный карантин"? Ничего", – сказал в понедельник Баутронис.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в понедельник сказал, что в среду правительство обсудит введение более жестких мер в Расейнском и Радвилишкском районах.

По словам министра, такие решения будут принимать, поскольку в Расейнском районе количество зараженных увеличилось почти до 1000 человек на 100 000 жителей, а в Радвилишкском приблизилось к 500. Мэр Радвиликского района Антанас Чепононис также сказал, что не видит оснований для введения дополнительных мер.