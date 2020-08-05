С воскресенья уровень заболевания в Польше составляет 16 случаев на 100 000 жителей, однако правительство Литвы дополнит список опасных стран только в пятницу.

"Что касается решений, хочу сказать, что правительство дополняет список по пятницам, а новые правила вступают в силу с понедельника. Этот вопрос уже не ко мне. Но, если вы заметили, даже показатель Литвы в последние дни меняется по два раза в день. Если будем менять список чаще, то может начаться путаница", – сказала Лингене.

Она пока не видит смысла спешить с решениями.

"Если люди знают и интересуются, то МИД распространил информацию-предупреждение для людей, которые едут в Польшу. Эпидемиологи еще больше могут сказать: если можете, отложите поездки. Я не знаю, какое чудо может случиться, чтобы после приезда из Польши с понедельника не пришлось изолироваться на две недели", – сказала Лингене.

Она отметила, что ситуация в Польше "очень неблагоприятная" и ухудшается.

"Данные за сегодня и вчера неблагоприятные", – сказала Лингене.