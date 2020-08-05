aA
Ситуация в Польше очень неблагоприятная и ухудшается, поэтому путешественники должны беречь себя, предупредила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Rolanda Lingienė
Rolanda Lingienė
© DELFI / Domantas Pipas

С воскресенья уровень заболевания в Польше составляет 16 случаев на 100 000 жителей, однако правительство Литвы дополнит список опасных стран только в пятницу.

"Что касается решений, хочу сказать, что правительство дополняет список по пятницам, а новые правила вступают в силу с понедельника. Этот вопрос уже не ко мне. Но, если вы заметили, даже показатель Литвы в последние дни меняется по два раза в день. Если будем менять список чаще, то может начаться путаница", – сказала Лингене.

Статьи по теме:
Специалист: беспокойство вызывают случаи заболевания, которые не получается отследить  (14)
Литва и Польша обновили договор об образовании: министры приветствовали активные связи  (5)

Она пока не видит смысла спешить с решениями.

"Если люди знают и интересуются, то МИД распространил информацию-предупреждение для людей, которые едут в Польшу. Эпидемиологи еще больше могут сказать: если можете, отложите поездки. Я не знаю, какое чудо может случиться, чтобы после приезда из Польши с понедельника не пришлось изолироваться на две недели", – сказала Лингене.

Она отметила, что ситуация в Польше "очень неблагоприятная" и ухудшается.

"Данные за сегодня и вчера неблагоприятные", – сказала Лингене.

Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves
Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Маленькими шагами к цели" в условиях "холодка": интервью с новым послом Литвы в России (76)

Весной Литва провела ротацию сразу в нескольких своих...

Науседа: не исключено, что придется вернуться к вопросу закрытия границ ЕС (66)

Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением...

В Литве вступают в силу новые ограничения: самоизолироваться должны возвращающиеся из Франции и Мальты (11)

Жители Литвы, возвращающиеся из Франции и Мальты, с 3...

TOP новостей

Rolanda Lingienė Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves

Ситуация в Польше ухудшается: эпидемиологи рекомендуют отказаться от поездок (27)

Ситуация в Польше очень неблагоприятная и...

Представитель полиции сказал, за что человека могут задержать даже в магазине: если не выполняет требования (120)

В передаче "День на Delfi" речь шла о том, как сейчас...

Специалист: беспокойство вызывают случаи заболевания, которые не получается отследить (14)

Представитель Национального центра общественного...

Выборы президента Беларуси и экзитпол в Литве: если вы хотите перемен, для этого нужно что-то делать (25)

4 августа стартовало досрочное голосование на...

Критика в адрес Вильнюса: запуск БелАЭС приближается, а мы не знаем, готовы ли к этому (18)

Есть сведения, что БелАЭС в Островце запустят в...

|Maža didelių žinių kaina