С воскресенья уровень заболевания в Польше составляет 16 случаев на 100 000 жителей, однако правительство Литвы дополнит список опасных стран только в пятницу.
"Что касается решений, хочу сказать, что правительство дополняет список по пятницам, а новые правила вступают в силу с понедельника. Этот вопрос уже не ко мне. Но, если вы заметили, даже показатель Литвы в последние дни меняется по два раза в день. Если будем менять список чаще, то может начаться путаница", – сказала Лингене.
Она пока не видит смысла спешить с решениями.
"Если люди знают и интересуются, то МИД распространил информацию-предупреждение для людей, которые едут в Польшу. Эпидемиологи еще больше могут сказать: если можете, отложите поездки. Я не знаю, какое чудо может случиться, чтобы после приезда из Польши с понедельника не пришлось изолироваться на две недели", – сказала Лингене.
Она отметила, что ситуация в Польше "очень неблагоприятная" и ухудшается.
"Данные за сегодня и вчера неблагоприятные", – сказала Лингене.
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