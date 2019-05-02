С начала этого года в Литве уже зарегистрировано 569 случаев заболевания корью. Особенно беспокоит врачей тот факт, что в их числе больше 70 работников поликлиник и больниц. Больше 20% заболевших корью детей были слишком малы для прививок. С начала года зафиксировано больше 4500 человек, контактировавших с больными корью, после контакта около 2000 человек в течение 72 ч. были привиты от кори.
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В последнее время уровень заболевания корью растет в Вильнюсском округе, сообщает Национальный центр общественного здоровья.

Больше 60% случаев кори в этом году зарегистрировано в Каунасском округе, всего корью болели жители 39 из 60 муниципалитетов.

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"Специалисты Центра установили, что чаще всего корью заболевают непривитые дети (68%) и непривитые или получившие только одну дозу вакцины взрослые (74%, без учета неизвестных случаев). Что касается данных о возрасте пациентов, можно выделить конкретные группы – болеют дети, родители которых отказались их прививать, дети до 1 года, которым еще рано делать прививки, жители в возрасте 35-44 лет, которых прививали только один раз. Еще одна важная группа риска - работники системы здравоохранения", – сказала директор Вильнюсского департамента Центра Роланда Лингене.

Фиксируется большой процент заболеваемости среди работников системы здравоохранения – 17% от всех взрослых пациентов.

"В данном случае есть угроза и для пациентов, которые приходят к заболевшим врачам. Подверженные вирусу медработники могут стать разносчиками заболевания среди коллег и пациентов. Особенно опасно это для детей, которых в силу возраста еще нельзя прививать. Поэтому важно формировать коллективный иммунитет", – сказала Лингене.

Другая причина распространения кори – люди заболевают и после посещения других городов Литвы (например, съездив в Каунас или Вильнюс). Есть опасность также заразиться корью в странах, где фиксируют высокий уровень заболевания корью, например, в Украине, Польше, Великобритании.

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