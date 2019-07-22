В СМИ нередко появляется информация о том, что в водоем попадают неочищенные отходы. Бывают случаи и незаконных действий частных лиц. Департамент охраны окружающей среды собрал статистику, которая показывает, сколько нечистот попадает в литовские водоемы.

Всего за последние три года (2017, 2018 и I полугодие 2019 г.) зафиксировано около 240 случаев слива нечистот в водоемы, чаще всего из-за неисправности очистных сооружении. Виновники - обычно юридические лица - свою вину не признают.

В общей сложности были назначены штрафы на сумму 30 125 евро, наказаны 693 лиц.

"В 2017 г. было предъявлено 26 претензий с требованием возместить нанесенный ущерб, на сумму 331 155,31 евро, а в 2018 г. – 25, на сумму 211 027,05 евро", – отметил Департамент охраны окружающей среды.

Самые масштабные случаи загрязнения нечистотами за последние три года были зафиксированы 23 декабря 2016 года на ул. Упес в Вильнюсе, когда из-за аварии нечистоты попали в грунт и через дождевую канализацию в реку Нерис. В общей сложности 23-24 декабря в реку попало 46 288,658 куб. м, а на поверхность земли - 148,954 куб. м нечистот.

В конце июня 2017 года в Вильнюсе произошла еще одна крупная авария. Это авария, связанная с очистными сооружениями на насосной станции ЗАО Vilniaus vandenys, когда смешанные отходы попали в реку Нерис. В Каунасе в 2017 году установили случай нелегального загрязнения Немана нечистотами через очистные сооружения ЗАО Kauno vandenys.

Физические лица, по данным Департамента охраны окружающей среды, чаще всего нарушают правила утилизации отходов по двум причинам - социально-экономической (экономят средства, не подключаясь к канализации и не устанавливают биоканализации) и демографической (в деревнях живут пожилые люди, у которых нет средств на нормальную организацию утилизации отходов). Есть и еще одна причина - не во всех районах есть центральная канализация.

Департамент выяснил, что в Литве 51% рек и 40% озер не отвечают требованию хорошего качества.