Ситуация в Клайпеде: больной коронавирусом пациент заразил других

Delfi напоминает, что в этой больнице коронавирус установили у пациентов нейрохирургического отделения.

Янушонис сказал, что три пациента находятся в реанимации, но их тяжелое состояние не связано с коронавирусом (COVID-19). Он сказал, что они были были оперированы.

Еще двоих заразившихся коронавирусом пациентов перевели в инфекционное отделение. Их состояние врач охарактеризовал как хорошее.

Янушонис заметил, что это больные не из глазного отделения, которое стало очагом коронавируса. Это пациенты, которых прооперировал нейрохирург (у него потом обнаружили коронавирус).

Предполагают, что врач мог заболеть от пациента с коронавирусом, поскольку сам медик за границу не ездил и с больными не контактировал. В этой больнице коронавирус установили у 15 работников. Их состояние хорошее. В этой больнице от коронавируса скончались два пациента глазного отделения.

По словам Янушониса, в субботу пациент скончался не из-за коронавируса, а из-за тяжелых смежных болезней, которых у человека было немало.

Он информировал, что в больнице из-за коронавируса закроют уже второе отделение. Другие отделения закрыты, потому что не осталось плановых операций.

Сейчас 60 работников больницы находятся в самоизоляции – 40 медсестер и 20 врачей.

"Они изолированы по разным причинам, одни вернулись из-за границы. На сегодняшний день у нас такие данные", – сказал главврач.