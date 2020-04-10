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9 апреля утром пассажирка рейса Вильнюс-Ширвинтос пришла в ужас от того, сколько людей водитель впустил в салон. По ее словам, никак нельзя было соблюдать дистанцию, никто не надевал маски.
Ситуация в автобусе ужаснула пассажирку: почему люди так себя ведут
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Женщина писала в фейсбуке, что автобус был битком набит людьми. "Пассажиры были без масок, они активно общались. Как будто нет никакого карантина", – писала она.

Женщина сказала, что такая ситуация бывает по утрам, когда люди, вероятно, едут на работу, а поскольку количество рейсов сократили, поток не распределяется равномерно.

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