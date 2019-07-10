В репортаже рассказано, что он заболел клещевым энцефалитом. Врачи его состояние не комментируют. Коллеги сказали, что состояние мужчины неважное.

"Насколько я знаю, вчера днем он еще мог есть, а вечером – уже нет. Как сказали врачи, это какой-то пик, если организм его перенесет, то человек будет жить, но могут остаться последствия. Какими они будут - неизвестно, неизвестно, сможет ли он работать пожарным-спасателем", – сказал журналистам глава профсоюза пожарных-спасателей Саулюс Джяутас.

Он заметил, что два года шли переговоры с руководством о прививках от энцефалита. В прошлом году от этой болезни скончался один пожарный-спасатель в Плунге, но даже после этого служащих не спешили прививать от этой болезни. Первые прививки были сделаны лишь месяц назад.

"Нам в Тракай прививки не делали. Мы еще ждем, поставили подписи под заявкой. Все ждем – и Лентварис, и Тракай, еще никого не привили. Разве что кто-то сделал это за свой счет", – сказал Джяутас LNK.

Представители Департамента пожарной охраны и спасения сказали, что находящийся в больнице спасатель отказался от прививки. Кроме того, неизвестно, когда его укусил клещ - на работе или во время отпуска (мужчина две недели был был в отпуске).

"Мы собрали данные, сделали предложение все служащим. До 20% отказались от прививок. Этот служащий письменно отказался от прививки", – сказал представитель департамента Донатас Гурявичюс.

Глава профсоюза служащих Владимир Банел заверил, что все - и полицейские, и пограничники своевременно были привиты, а пожарные-спасатели до сих пор не привиты из-за халатности глав департамента. По его словам, слова о том, что спасатель сам отказался от прививки - это только попытка снять с себя вину.

"Все уже должны были быть привиты, раньше, не в марте и не в мае надо было начать говорить об этом. Этих людей самих надо один раз так привить, чтобы мало не показалось, чтобы знали порядок", – сказал Банел.

Энтомолог Милда Жигутене сказала, что ситуация не меняется уже много лет. Литва как была, так и осталась красной точкой на карте Европы. По ее словам, Литва, Латвия, Эстония и Словения лидируют в Европе по уровню заболевания переносимыми клещами болезнями.

Специалист заметила, что для клещей в Литве очень благоприятный климат.

Женщина напомнила о том, что важно перед тем как идти в лес, позаботиться о подходящей одежде - с длинными рукавами, штанинами, обязательно надевать носки, головной убор.

Кроме того, во дворе, в местах отдыха обязательно надо косить траву.