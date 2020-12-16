В понедельник люди в социальных сетях активно делились фотографиями, сделанными около торговых центров или внутри магазинов. Было видно, что многие не соблюдают действующие требования, а людей в магазинах собирается очень много.

"Эта весть больше была для администрации торговых центров, мы видим, что в последнее время магазины не справляются с соблюдением требований карантина, в магазинах много людей, люди без масок или носят их неправильно.

Ситуация очень опасная, поэтому мы еще раз просим администрацию торговых сетей принять ответственность, лидерство и обеспечить порядок. Если не удастся добиться этого, будем решать вопрос привлечения к административной ответственности", – сказал Матонис.

"Конечно, мы говорим обо всей Литве, хотя тут, наверное, выделяются крупные города, в них больше людей, но проверки пройдут по всей стране", – прибавил он.

На вопрос об ограничениях, которые ждут со среды, Матонис заверил, что все еще есть определенные неясные моменты, касающиеся ограничения движения между городами.

"Знаете это постановление появилось только в понедельник, его правили, поэтому мы поддерживаем постоянную связь, участвуем в удаленных конференциях, согласовываем последние детали, готовим информацию для полицейских, которые будут работать на постах. По сути большая часть информации нам понятна, но есть некоторые неясные моменты, правда, тут постовой сам сможет принимать решение. Мы надеемся, они и будут это делать", – сказал пресс-секретарь.

На вопрос, хватит у полиции кадров, Матонис сказал, что в публичных местах полиции будет больше, чем обычно.

"Никто нас от этих обязательств не освободил, точно также преступники и нарушители закона не остановятся, значит, полиция гарантирует, что все основные функции будут выполнены, а передвижения также не останутся без внимания. Мы надеемся, что чем больше полицейских будет в публичных местах, тем безопаснее себя будут чувствовать жители", – сказал он.