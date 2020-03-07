Ситуация меняется каждый день

Когда его спросили о его оценке нынешней ситуации, вице-министр заявил, что ситуация в Европе действительно очень тревожная, поэтому необходимо быть осторожными.

"Без сомнения, ситуация меняется каждый день. Мы наблюдаем за ней и, если мы посмотрим на это глобально, почти 100 000 человек инфицированы. Очень тревожно, что увеличивается и количество смертей. Уже почти 3400 человек умерли от вируса. Слегка успокаивает и вселяет оптимизм, что за 55 тысяч человек выздоровели. Это означает, что каждый второй преодолевает вирус, мы видим, что цифры в Китае уже сокращаются, ситуация стабилизировалась, но мы очень обеспокоены тем, что происходит в Европе", - сказал А. Шешельгис.

Случаи в Европе вызывают беспокойство

Также беспокоит то, что многие людям все же любят путешествовать в Италию, что увеличивает риск.

"В Италии инфицированы около 4000 человек, почти полторы сотни умерли. Многие литовцы едут в Италию кататься на лыжах во время отпуска, а вирус распространился в северных регионах Италии. Мы видим, что количество людей, зараженных в Норвегии, Германии достигает сотен. Это показывает, что этот вирус не имеет границ в Европе, и мы, литовцы, являемся путешествующей нацией, ездим в командировки, навещаем друзей, отдыхаем и так далее. Мы также обеспокоены тем, что в Литве может появиться больше подобных случаев", - заверил он.

Вице-министр подчеркнул, что из-за коронавирус еще нет запретов, но есть много рекомендаций, особенно для путешественников.

"Есть много рекомендаций для остановки рейсов. Теперь наша главная цель заключается в том, чтобы, в случае обнаружения большего числа случаев заражения коронавирусом, мы должны остановить распространение вируса. Наши алгоритмы также подвергались критике за то, что якобы сделали не все или слишком много. Мы слышим критику, что другие страны более расслаблены, но мы видим, что происходит в этих странах. Именно эти наши алгоритмы, подготовленные заранее, выполняют превентивные действия и позволяют обнаружить "привезенные" случаи. Конечно, мы не можем расслабиться и не выражаем большой радости. Нам нужно сконцентрироваться еще больше, сконцентрироваться и делать то, что мы делаем", - сказал А. Шешельгис.

Слабые места

В передаче вице-министр неоднократно подчеркивал необходимость подготовки к различным сценариям. Собеседник также ответил, сколько на сколько баллов оценил бы подготовку системы здравоохранения.

"Если бы мне пришлось оценивать по десятибалльной шкале, то я бы дал 8 баллов. У нас, безусловно, есть, куда растянуться, и не просто так была создана группа медиков, экспертов, которые еще раз пересматривают алгоритмы того, как должны вести себя врачи, говоря простыми словами, какие процедуры еще предстоит сделать, какие являются обязательными, когда сталкиваешься со случаем коронавируса, чтобы избежать ошибок. Это означает, что у нас еще есть возможность для совершенствования", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие имеются слабые стороны, вице-министр заявил, что неточные алгоритмы все еще часто являются проблемой.

"Слабость заключается в том, что в отсутствие этих очень точных алгоритмов мы предпринимаем много превентивных действий, а не целенаправленных, каких хотелось бы. Что я имею в виду, говоря это? Очень много анализов приходит от людей, которые даже не отвечают критериям, по которым следовало бы это делать, но до сих пор, до наплыва, мы действительно рады, что осторожность не создает стыда, и исследование проводится здесь, несмотря на то, что у нас значительно больше возможностей", - сказал собеседник.

Худший сценарий

А. Шешельгис также подчеркнул необходимость быть готовыми к худшему сценарию.

"Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, даже к худшим. Это означает, что мы, думая заранее, должны защищать свои права, чтобы мы могли действовать в случае худшего сценария. Одним из таких действий, если уже имеет место наихудший сценарий, - мы должны позаботиться о дополнительных медикаментах; врачи составили список лекарств, которые жизненно необходимы. Сегодня они есть в Литве, но поставщики перевозят их по контракту в другие страны, например Латвию или Эстонию.

Это было бы крайним средством, и важно, чтобы у министра была такая возможность не только в качестве министра, но и в качестве главы чрезвычайных операций государства. Использовать эту возможность или нет, будет зависеть от ситуации. Будем надеяться, что не придется воспользоваться ею, но возможность необходимо иметь", - сказал он.