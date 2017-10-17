16 октября на горе работали рабочие и строительная техника, территорию обнесли Stop-лентой. Сам исторический объект уже не представляет собой никакого величия.

Еще в воскресенье на юго-восточном склоне горы Гедиминаса зафиксировали подмытые грязевые участки, в четверг случился поверхностный оползень, в среду на основную тропу смыло грунт.

"С началом сезона ливней, как и прогнозировали, повысился риск оползней. Реально, движется юго-восточный склон, который сейчас вызывает большую озабоченность", – признал в интервью DELFI советник министра культуры Лианы Руоките-Йонссон Виктор Бахметьев.

По его словам, больше всего на состояние горы повлиял обильный дождь. Правда, он уточнил, что такая ситуация формировалась в течение нескольких лет из-за неприсмотра за горой.

"Смывы грунта угрозы не представляют, но серьезные оползни могут представлять угрозу для прохожих. Именно поэтому предприняты меры предосторожности и огородили пешеходную тропу, часть улицы у подножия южного склона", – сказал он.

По словам Бахметьева, основные работы по приведению горы в порядок сейчас проводят на северо-западном склоне, где опасности оползней практически нет и ситуация не изменилась.

"Проект приведения в порядок юго-восточного склона еще находится в стадии подготовки. Работы планируют начать лишь весной следующего года, поэтому на работы эти происшествия не влияют", – сказал собеседник, отвечая на вопрос, как новые смывы и оползни влияют на ход работ.

Между тем представители Литовского национального музея в воскресенье сообщили, что наблюдения продолжаются.

"Ночью на юго-восточном склоне горы Гедиминаса были зафиксированы только грязевые потоки, а сформировавшаяся деформация грунта длиной 40 м и шириной 10 м с места не сдвинулась. Последствия, вызванные грязевыми потоками (до 20 м куб. земли), оперативно устранили", – сказано в сообщении музея.

По словам представителей музея, за ситуацией наблюдают круглосуточно при помощи специальной системы наблюдения и регулярного визуального осмотра склонов.

"Опасность оползней на юго-восточно склоне возросла из-за сильных осадков. На северо-западном склоне продолжаются работы по утвержденному ранее проекту", – сообщает музей.

По данным представителей музея, из-за сильных осадков подобные ситуации могут повторяться.

"Поэтому после устранения деформаций на юго-восточном склоне, по-прежнему следят за ситуацией. Беспокойство вызывает и то, что в месте, которое наблюдают в последнее время, у основной тропы восточного склона, внезапно значительно просел грунт, а по его периметру образовались разрывы. В настоящее время ведутся работы по стабилизации склона. Следят за возможным процессом формирования оползней, заботятся о безопасности людей", – сказано в пресс-релизе.

Планируется, что возможность подобных деформаций сведется на нет благодаря осуществлению комплекса мер по подготовке к зимне-весеннему сезону 2017–2018 г., т.е. защитят остатки Верхнего замка от возможного развала, снизят попадание воды в глубинные слои горы, остановят оползни на юго-восточном склоне.

Этот комплекс мер должен защитить гору зимой и весной - во время, благоприятное для формирования оползней.

Работы по подготовке горы к зимне-весеннему сезону 2017–2018 г. финансируются на деньги из резерва правительства Литвы.