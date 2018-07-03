Если вы - носитель этой группы крови, ваша помощь как никогда важна! A (II) положительная группа крови самая распространенная, поэтому в ней нуждаются больше всего.

Мы обращаемся к донорам с группой крови A (II) Rh+ Kell - приехать в ближайший пункт и поделиться этой информацией с соседями, родственниками, близкими и друзьями в социальных сетях.

Сдать кровь можно в Центре крови на ул. Жолино, 34, а также в мобильном центре на 4 этаже ВЦУМ (ул. Упес, 9).

Время работы – I–VI 11.00–19.00 ч., VII 12.00–16.00 ч., тел. 865 617716, эл. почта vcup@kraujodonoryste.lt

Вниманию жителей столицы:

Пункт на 4 этаже ВЦУМ (ул. Упес, 9) работает I–VI 11-19 ч., в воскресенье – 12-16 ч.,

Центр крови на ул. Жолино, 34, I–V – 10-18 ч.

Контакты центров по сбору крови во всей Литве можно найти на сайте: kraujodonoryste.lt

информацию об акциях: kraujodonoryste.lt/events