Компания Lietuvos energijos gamyba (LEG), которая управляет Каунасской ГЭС им. А.Бразаускаса сегодня утром получила уведомление Литовской гидрометеорологической службы о том, что на Немане около Бирштонаса формируется скопление льда, если это скопление прорвут воды реки, то ситуация на западе страны ухудшится.
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Сообщают, что со вчерашнего дня уровень воды поднялся больше чем на метр. Если скопление льда прорвут воды реки, то хлынет больше воды в Каунасское водохранилище, а это скажется на количестве воды в Немане за ГЭС.

Это будет временное явление, однако в районе Шилуте повысится уровень воды.

У LEG нет возможности накапливать воду в Каунасском водохранилище или спускать лишнюю воду.

Сейчас работают все 4 агрегата ГЭС, а уровень воды в водохранилище отвечает нормальному уровню. Но если уровень воды увеличится, то ГЭС будет работать и ночью, чтобы поддержать необходимый уровень воды.

Сейчас все зависит от количества воды в Немане.

Ситуацию нельзя назвать критической.

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