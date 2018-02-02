Сообщают, что со вчерашнего дня уровень воды поднялся больше чем на метр. Если скопление льда прорвут воды реки, то хлынет больше воды в Каунасское водохранилище, а это скажется на количестве воды в Немане за ГЭС.
Это будет временное явление, однако в районе Шилуте повысится уровень воды.
У LEG нет возможности накапливать воду в Каунасском водохранилище или спускать лишнюю воду.
Сейчас работают все 4 агрегата ГЭС, а уровень воды в водохранилище отвечает нормальному уровню. Но если уровень воды увеличится, то ГЭС будет работать и ночью, чтобы поддержать необходимый уровень воды.
Сейчас все зависит от количества воды в Немане.
Ситуацию нельзя назвать критической.
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