На данный момент на дорогах работают 159 транспортных средств, которые убирают снег и посыпают дороги. Дорожные службы работают в дежурном режиме, они готовы в любой момент выслать на дороги еще больше 140 единиц техники. На дорогах A5 и A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) техника работает круглосуточно без перерыва.
В выходные ситуация ухудшится – вместо снега ожидается дождь, дождь при минусовой температуре, потом снова подморозит, местами пойдет снег, начнется метель. Во многих районах прогнозируют гололед.
Водителей просят выбирать безопасную скорость, соблюдать безопасное расстояние. В экстремальных условиях неуверенным в себе водителям рекомендуется выбирать альтернативный способ передвижения, например, общественный транспорт.
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