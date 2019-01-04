Снег охватил всю территорию Литвы, что значительно ухудшает условия на дорогах, сообщает государственная компания Kelių priežiūra. Центр управления уборкой дорог информирует, что условия сложные везде: дороги покрыты слоем снега, местами образовался гололед, наблюдается поземка, районные дороги покрыты слоем накатанного снега, скользкие.
Sniegas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

На данный момент на дорогах работают 159 транспортных средств, которые убирают снег и посыпают дороги. Дорожные службы работают в дежурном режиме, они готовы в любой момент выслать на дороги еще больше 140 единиц техники. На дорогах A5 и A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) техника работает круглосуточно без перерыва.

В выходные ситуация ухудшится – вместо снега ожидается дождь, дождь при минусовой температуре, потом снова подморозит, местами пойдет снег, начнется метель. Во многих районах прогнозируют гололед.

Водителей просят выбирать безопасную скорость, соблюдать безопасное расстояние. В экстремальных условиях неуверенным в себе водителям рекомендуется выбирать альтернативный способ передвижения, например, общественный транспорт.

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