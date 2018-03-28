Для сравнения: в январе-феврале 2017 г. на дорогах Литвы зафиксировали 359 ДТП, во время которых пострадали 429 и погибли 28 участников движения. В январе-феврале 2018 г. было зафиксировано 426 ДТП, в которых пострадали 482, а погибли 34 участников движения.

Значит, в этом году зафиксировано на 67 ДТП больше, в них пострадало на 53 человек больше, погибло на 6 больше, чем за тот же период прошлого года.

По-прежнему больше всего людей (68%) погибло в темное время суток. Правда, что касается получивших травмы, то их больше в светлое время суток – 62%, в темное – 38%.

Самой чувствительной группой остаются пешеходы. В январе-феврале 2018 года 61,8% погибших - это пешеходы, 20,6% - пассажиры, а 17,6% - водители.

Лидирует по количеству пострадавших в ДТП Каунасский округ, на втором месте - Вильнюсский.

По словам представителя Литовской полиции Марии Казанович, сравнивать данные по причинам ДТП за этот и прошлый год еще рано.

"Однако основные причины остаются схожими", – заметила она.

В январе-феврале 2018 г. фиксировали такие причины, как непропуск пешеходов на переходе и не выполнение других обязательств в отношении пешеходов (22% ДТП) и переход дороги пешеходами в неположенном месте (22% ДТП).

Немало ДТП произошли по причине неношения пешеходами отражателей (19% ДТП).

15% смертей было обусловлено выездом на встречную полосу, нарушением правил обгона, 9% – превышением скорости, 7% из-за проблем со здоровьем.

Эксперт в сфере безопасного движения Артурас Пакенас отметил, что чаще полиция и Министерство транспорта и коммуникации говорит о положительных сдвигах, чем о проблемах.

"Нередко радуются снижению числа погибших, что реально наблюдалось в 2016 г., по сравнению с 2015 г. Но видно, не все в порядке, если цифры снова растут", – заметил эксперт.

Пакенас подчеркнул, что в 2017 г. был принят обновленный Кодекс об административной ответственности, который должен был улучшить ситуацию.

"А есть ли реальные действия, не акции? До сих пор "тестируют и испытывают" новейшие радары, секторные. Может, это и серьезное средство, но оно не работает", – сказал собеседник.

Эксперт отметил, что в странах, где ведется успешная борьба с количеством несчастных случаев в ДТП, давно борются с превышением скорости.

Он также считает, что ситуацию может улучшить возвращение системы штрафных баллов.

"Может, помогла бы система штрафных баллов. Но никакой системы не существует – нет общей идеи", – сказал он.

За улучшение статистики отвечают два ведомства – Совет по безопасности движения и Государственная комиссия по безопасности движения. Однако, отмечает Пакенас, результата их деятельности не видно и не слышно.