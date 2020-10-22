Он рассказал, в чем разница между "красными" и "желтыми" муниципалитетами.
"Разница может быть в нескольких моментах. В одном муниципалитете может быть меньше процент заболевших на 100 человек, в другом меньше больных, поэтому появляется такое странное явление - в одном вроде бы случаев больше, но он в желтой зоне, o ten, а в другом меньше, но зона красная. Оба показателя важны, мы их учитываем.
Могу лишь сказать, что это не выдуманная нами оценка. Мы используем рекомендации ЕС. Оба эти показателя оцениваем вместе", – сказал Верига.
На вопрос, не должен ли Вильнюс быть в красной зоне, министр сказал, что не только Вильнюс, но и другие города скоро могут оказаться на гране карантина.
"Не попал Вильнюс. Сейчас точно не могу сказать, по какому критерию не попал. Если брать процент заражения на 100 000 жителей, то Вильнюс и Каунас в числе претендентов в красную зону. И не только они", – сказал Верига.
"Только Паневежский муниципалитет, если мне не изменяет память, может порадоваться лучшим результатом, если говорить о крупных городах", - продолжил министр
Правда, в небольших городах карантин ввести легче, чем в крупных. На вопрос, как будет выглядеть карантин в крупных городах, министр сказал, что в Вильнюсе и Каунасе те же меры ввести несложно.
"Все не будет закрыто. Я напомню, что условия карантина относительно мягкие, если сравнивать с весной. А те меры, которые касаются удаленной работы учебных учреждений, сокращения времени работы ночных клубов – они не связаны с локальным карантином, они касаются всей страны. Я не думаю, что большая проблема применить их в Вильнюсе и в Каунасе", - заметил он.
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