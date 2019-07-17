Система Центра регистра работает со сбоями

17 июля система Центра регистра в Литве работает со сбоями, часть услуг временно недоступна.
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Компания сообщает, что проблемы начались в среду после обеда.

"Сейчас специалисты Центра регистра выясняют причины сбоев и прилагают все усилия для того, чтобы полностью восстановить работу системы", – сообщает Центр регистра.

Согласно сообщению, из-за этих сбоев клиенты могут столкнутся с проблемами при подключении к регистрам или информационным системам, к системе самообслуживания kЦентра регистра, кроме того, это сказалось и на обслуживании клиентов в отделениях компании.

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