Система Центра регистра работает со сбоями

Компания сообщает, что проблемы начались в среду после обеда.

"Сейчас специалисты Центра регистра выясняют причины сбоев и прилагают все усилия для того, чтобы полностью восстановить работу системы", – сообщает Центр регистра.

Согласно сообщению, из-за этих сбоев клиенты могут столкнутся с проблемами при подключении к регистрам или информационным системам, к системе самообслуживания kЦентра регистра, кроме того, это сказалось и на обслуживании клиентов в отделениях компании.