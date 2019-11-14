Синоптиков удивляет необычная погода: в среду рекордно тепло было по всей Литве

"На семи станциях зафиксировали самую высокую температуру 13 ноября – в Биржай, Дукштасе, Каунасе, Паневежисе, Укмерге, Утене и Вильнюсе. В Вильнюсе в 1996 году в этот день было 11,4 градусов, а вчера – 12,1 градус", – сказала BNS синоптик Гидрометеорологической службы Вида Ралене.

Однако, по ее словам, самой высокой температура в этот день была в 1969 году в Шилуте - 13,8 градуса, этот рекорд не был побит. По словам Ралене, теплая погода будет держаться еще несколько дней, похолодание прогнозируют с 19 ноября.

"Сегодня есть вероятность, что на юго-востоке температура может быть высокой, выше, чем, фиксировали до сих пор, температура может быть выше 10 градусов", – сказала синоптик.

В некоторых районах сегодня прогнозируют 9–14 градусов.

В ближайшие несколько дней будет 6–11 градусов тепла. В пятницу прогнозируют осадки.

По ночам заморозков не будет, прогнозируют температуру 2-7 градусов.

"Погода будет не ноябрьская", – сказала Ралене.

В этом году температурные рекорды фиксировались и в сентябре и в октябре. Климатологи считают, что это последствие глобального потепления.