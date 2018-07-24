Синоптики: в выходные местами температура поднимется до 32 градусов

Во вторник днем будут формироваться отдельные дождевые облака, поэтому во многих районах прогнозируют кратковременные дожди с грозами. На юге и севере страны возможны сильные дожди. Температура днем 23–28 градусов, местами, в основном на западе воздух может прогреться до 30 градусов.

В среду ночью облака рассеются, кратковременные дожди пройдут лишь ночью. Днем будут формироваться отдельные дождевые облака, поэтому местами возможны кратковременные дожди. Самые интенсивные дожди прогнозируют на востоке страны, местами с грозами. Ночью будет 14–19, днем – 24–29 градусов.

В четверг дожди пройдут местами, возможны грозы. Сильный дождь возможен на западе страны. Ночью будет 15–20, днем – 24–29 градусов тепла.

В пятницу и в субботу осадков будет меньше. В пятницу ночью будет 15–20 градусов, в выходные ночью – 16–21 градус тепла. В пятницу днем ожидается 25–30, в выходные – до 31-32 градусов выше нуля.