После достаточно холодной ночи, день среды будет теплым и сухим.
© DELFI / Lukas Bartkus

Только во второй половине дня на юго-западной части страны появится больше облаков, но дождей не ожидается. Юго-восточный ветер будет усиливаться. После полудня на юго-западной части Литвы порывы ветра достигнут 15-17 м / с. Температура поднимется до 19-22 градусов. На взморье ожидается до 18 градусов тепла.

В четверг местами будет облачно, на западной части Литвы ожидается дождь и грозы. Юго-восточный ветер достигнет скорости 15 м / с во время грозы. Ночью температура опустится до 6-11, в Аукштайтии до 3-5 градусов. В течение дня воздух прогреется до 19-24 градусов.

В пятницу ожидается небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер усилится до 15-17 м/с. Ночью температура не опустится ниже 8-13 градусов, а днем, несмотря на дождь, поднимется до 21-26 градусов тепла.

В выходные погода будет нестабильной. Ожидается дождь и гроза. Суббота будет очень теплой, а в воскресенье начнется похолодание.

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