Синоптики сообщили радостную весть: будет солнечно

В воскресенье усилится антициклон, часто будет светить солнце. В первой половине дня на северо-востоке пройдут небольшие дожди. Днем будет 10–15 градусов. Теплее всего будет на западе и на юго-западе страны, прохладнее в Тельшяйском, Биржайском и Утенском районах.

В понедельник ждет хорошая солнечная погода. И днем и ночью без осадков. Днем усилится ветер. Ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.