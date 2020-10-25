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В ночь на воскресенье в Литве было облачно, однако местами были прояснения. Местами прошли небольшие дожди. Утро было туманным. Температура была 7-10 градусов, у моря 11 градусов тепла.
Синоптики сообщили радостную весть: будет солнечно
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В воскресенье усилится антициклон, часто будет светить солнце. В первой половине дня на северо-востоке пройдут небольшие дожди. Днем будет 10–15 градусов. Теплее всего будет на западе и на юго-западе страны, прохладнее в Тельшяйском, Биржайском и Утенском районах.

В понедельник ждет хорошая солнечная погода. И днем и ночью без осадков. Днем усилится ветер. Ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

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